Britanski mediji su oduševljeni Letovcima, ali žiri nas ne voli: 'Ovo je esencija Eurosonga...'

Let 3 oduševio je publiku ovogodišnjeg Eurosonga, na 'Mamu ŠČ!' plesala je i pjevala cijela liverpulska arena, a društvene mreže preplavile su pozitivne reakcije. Riječke su rokere nahvalili i britanski mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Oni su esencija Eurovizije. Hrvatska je u finalu prvi put od 2017. godine, a samo njihovi brkovi su dovoljno impresivni da zasluže biti u finalu. Njihovi kostimi 'bazde' na Euroviziju. Šljokice, vojna odjela, mornarska oprave, u jednom dijelu podsjeća i na Bohemian Rhapsody. Bend se skinuo u donje rublje, a ako vam to nije dosta, tu su i rakete - piše BBC.

Foto: HRT

- Ovo ćete gledati na eurovizijskim clipovima godinama. Obožavam ovo. To je ono što Eurovizija donosi svjetskoj sceni. To nije samo pop glazba, već performans. Let 3, nazdravljam vam - pišu oduševljeno iz Guardiana.

Foto: HRT

- Hrvatska nam donosi nešto unikatno ove godine - piše Daily Mail i dodaje da kostimi plijene pažnju.

