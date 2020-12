Britanski ministar moli Netflix da hit seriju označe kao fikciju

Četvrta sezona popularne i iznimno hvaljene Netflixove serije 'Kruna' na toj se streaming platformi pojavila 15. studenoga. Serija koja prati intrige britanske kraljevske obitelji kroz povijest bliži se polako 21. stoljeću pa je na redu era neprežaljene princeze Diane. Upravo to je, čini se, najškakljiviji dio za monarhiju, a Netflixu je molbu vezanu uz seriju uputio i britanski ministar kulture Oliver Dowden.

On od popularnog streaming servisa traži da na početku svake epizode serije gledatelje upozore kako je riječ o fikciji, a ne povijesnim činjenicama, kako gledatelji, prvenstveno oni mlađi, ne bi stekli krivi dojam.

Brat pokojne princeze Diane, Charles Spencer, objavio je javno sličan zahtjev. On tvrdi kako je 'serija puna izmišljotina i nagađanja' te da kao najbliži krvni srodnik Lady Di osjeća obavezu na to i ukazati. 

- 'Kruna' prikazuje burno razdoblje vladavine kraljice Elizabete II., a članove kraljevske obitelji ne prikazuje u laskavom svjetlu i u situacijama koje im ne idu u prilog - piše CNN.

No, dok su Amerikanci zaokupljeni recenzijama i umjetničkim dojmom, Britance više muči kakvu će sliku o njihovoj monarhiji odaslati u svijet serija. U fokusu posljednje sezone 'Krune' su početak romanse i konačni krah braka između princa Charlesa i Diane te Charlesov odnos s Camillom Parker-Bowles za vrijeme braka s Dianom.

Prašina se digla i oko prikazivanja vladavine tadašnje britanske premijerke Margaret Thatcher, Dianine bulimije, problema s mentalnim zdravljem princeze Margaret te kraljičin odnos sa suprugom, princem Filipom i djecom.