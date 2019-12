Britney ide na sud: Želi više vremena provoditi s djecom...

Nakon kraha braka Britney Spears (38) i Kevina Federlinea (41), on je nakon razvoda dobio da može s djecom provoditi 70 posto vremena, a Britney tek 30. Sad to pjevačica želi promijeniti, piše Mirror. Nije sretna što toliko malo viđa djecu pa će pokušati to riješiti putem suda.

Prijatelj pjevačice za strane medije rekao da će za Badnjak sinovi Sean (14) i Jayden (13) biti s Britney, a za Božić s ocem. Odnos roditelja je, inače, čisto profesionalan. Jedino o čemu razgovaraju su djeca, a vide se samo kad voze djecu jedno drugima.

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Prije je dogovor glasio da pola vremena djeca budu s Kevinom, a pola s Britney, ali se to promijenilo nakon što se pročulo da se Britneyjin otac Jamie posvađao s njezinim sinom Seanom. Nakon rasprave tinejdžer se zaključao u svoju sobu. Kevin je tad zatražio zabranu pristupa za Jamieja, ali je policija to odbila jer nije bilo dokaza da je dijete bilo maltretirano.

Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Nakon odluke suda da se skrbništvo podijeli 70-30 u Kevinovu korist, Britney nije više željela pričati sa svojim ocem i jedva da su se čuli od tada. Iduće suđenje najavljeno je za 22. siječnja kad će se odlučiti o promjeni skrbništva.

