Jamie Lynn Spears (30), mlađa sestra Britney Spears (39), na svom je Instagramu najavila svoju knjigu pod nazivom 'Things I Should Have Said'. U knjizi koju piše od 2017. godine Jamie opisuje svoju ulogu mlađe sestre pop princeze i mnoge neobjavljene detalje iz života obitelji. To je dalo povoda Britney da ponovno ismije mlađu sestru na društvenim mrežama.

- Ovo je prvi put da sam iskreno progovorila o svom mentalnom zdravlju - napisala je Jamie među ostalim uz objavu.

Britney je sljedeći dan ironično napisala da i ona planira izdati svoju knjigu iduće godine te je zamolila pratitelje da joj pomognu s nazivom knjige. Dala je dva prijedloga za naziv, prvi je 'S*anje, stvarno ne znam', a drugi je 'Baš me briga što ljudi misle'.

- Kraljica pljuvanja po sestri - podržali su ju obožavatelji.

Pjevačica često na svojim društvenim mrežama proziva članove svoje obitelji zbog načina na koji su se prema njoj odnosili, a najmlađa sestra joj je česta meta.

Jamie je naziv svojih memoara mijenjala nekoliko puta, a ovaj je razljutio obožavatelje pjevačice jer je to stih iz popularne pjesme '...Baby one more time'.

Jamie je na svom profilu ograničila komentiranje ispod objave knjige, pa se tako obranila od negativnih komentara sestrinih obožavatelja.