Britney sa zmijom, Madonna u strastvenom poljupcu: Ovo su MTV VMA trenuci za pamćenje

Uoči ovogodišnje dodjele MTV Video Music Awards prisjećamo se trenutaka zbog kojih je ova ceremonija tijekom više od četiri desetljeća postala mnogo više od obične dodjele glazbenih nagrada. Još od prvog izdanja 1984. godine VMA je mjesto na kojem su se ispisivale neke od najluđih stranica pop-kulture, od provokativnih nastupa i neočekivanih poljubaca do modnih izdanja o kojima se pričalo danima. Michael Jackson i Lisa Marie Presley šokirali su publiku dugim poljupcem 1994., Drake je 2016. pred milijunima gledatelja otvoreno govorio o svojim osjećajima prema Rihanni, dok je Lady Gaga 2010. stigla u danas već legendarnoj haljini napravljenoj od sirovog mesa. Ipak, koliko god skandali i nepredvidivi trenuci često krali naslovnice, u središtu VMA-a uvijek je ostajala glazba, ali i vizualna kreativnost koja je obilježila pojedinu godinu.

Upravo su nastupi uživo tijekom godina postali jedan od glavnih razloga zbog kojih se VMA iščekuje s posebnom pozornošću. Pozornicom su prošle najveće zvijezde različitih generacija, a pojedine izvedbe odavno su prerasle granice same ceremonije i postale dio povijesti popularne glazbe. Madonna, Michael Jackson, Britney Spears i Lady Gaga ostavili su neke od najprepoznatljivijih VMA trenutaka. Dobitnici prestižne nagrade Video Vanguard, među kojima su Justin Timberlake i Missy Elliott, dodatno su podizali ljestvicu spektakularnim retrospektivnim nastupima i medleyima svojih najvećih hitova. Uoči novog izdanja VMA-a prisjećamo se nekoliko izvedbi koje je Billboard uvrstio među najzapamćenije i najbolje nastupe u povijesti ove kultne dodjele nagrada.

Jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti MTV VMA nagrada dogodio se kada su se na istoj pozornici našle Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera i Missy Elliott. Britney i Christina pojavile su se u vjenčanicama, odajući počast Madonninu legendarnom nastupu iz 1984. godine, te zajedno izvele "Like a Virgin", prije nego što se na pozornici, odjevena potpuno u crno, pojavila sama kraljica popa i izazvala ovacije publike. Nastup je ubrzo dobio trenutak koji će zasjeniti gotovo sve ostalo, Madonna je tijekom izvedbe poljubila i Britney i Christinu, a upravo je njezin poljubac s Britney postao jedna od najpoznatijih scena u povijesti dodjele. Za završni dio spektakla pridružila im se i Missy Elliott.

Eminem je na dodjeli MTV VMA nagrada 2000. godine priredio jedan od najupečatljivijih nastupa svoje karijere i pritom na vrlo slikovit način pokazao tko je "pravi Slim Shady". Okružen čitavom vojskom svojih dvojnika, odjevenih poput njega i s prepoznatljivom plavom kosom, reper je poveo kolonu kroz Radio City Music Hall izvodeći hit "The Real Slim Shady". Prizor desetaka Eminemovih kopija koje ga slijede ostao je jedna od najprepoznatljivijih slika u povijesti VMA-a, a nakon spektakularnog ulaska nastup je nastavio žestokom izvedbom pjesme "The Way I Am".

Beyoncé je na dodjeli MTV VMA nagrada 2011. godine spojila veliki glazbeni nastup s jednom od najljepših osobnih objava u povijesti ceremonije. Nakon što su se već tijekom njezina pojavljivanja na crvenom tepihu proširile vijesti da je trudna, na pozornicu je stigla u odijelu inspiriranom smokingom i energično izvela pjesmu "Love on Top". Stihovi o ljubavi koja raste u njoj dobili su sasvim novo značenje, a pravi trenutak iznenađenja uslijedio je na samom kraju nastupa. Beyoncé je spustila mikrofon, otkopčala sako, namignula publici te uz veliki osmijeh protrljala trudnički trbuh, potvrdivši da ona i Jay-Z očekuju dijete. Reakcija publike bila je trenutačna, a prizor je postao jedan od najzapamćenijih trenutaka u povijesti VMA-a.

Missy Elliott je 2019. godine primila prestižnu nagradu Video Vanguard, a svoj status jedne od najutjecajnijih hip-hop umjetnica potvrdila je spektakularnim nastupom koji je spojio najveće hitove njezine karijere. Publiku je provela kroz pjesme poput "Lose Control" i tada aktualnog singla "Throw It Back", uz raskošnu scenografiju, koreografije i vizualne efekte među kojima se našao i CGI NLO. Posebno iznenađenje dogodilo se kada joj se na pozornici pridružila Alyson Stoner, koja se čak 17 godina ranije kao djevojčica proslavila plesom u spotu za Missyin hit "Work It".

Britney Spears je na MTV VMA pozornici 2001. godine pokazala novu, zreliju fazu svoje karijere nastupom koji je vrlo brzo postao jedan od zaštitnih znakova tadašnje pop-kulture. Dok je izvodila "I'm a Slave 4 U", atmosferu spota prenijela je na pozornicu scenografijom inspiriranom džunglom, raskošnom koreografijom i egzotičnim životinjama. Ipak, sve je zasjenio trenutak kada se Britney pojavila s velikim albino burmanskim pitonom prebačenim preko ramena i nastavila plesati noseći zmiju oko vrata. Prizor Britney s pitonom postao je jedna od najpoznatijih fotografija njezine karijere, ali i jedan od najprepoznatljivijih trenutaka u povijesti MTV VMA nagrada.

Lady Gaga je na MTV VMA nagradama 2009. godine izvela "Paparazzi" i priredila jedan od najdramatičnijih nastupa u povijesti dodjele. Nadovezujući se na mračnu priču iz spota za pjesmu, Gaga je izvedbu pretvorila u pravi mali kazališni spektakl, a vrhunac je uslijedio kada joj se na kostimu pojavila lažna krv koja joj se počela slijevati niz tijelo. Dok je publika iznenađeno promatrala prizor, pjevačica je završila nastup viseći iznad pozornice, potpuno nepomična i prekrivena umjetnom krvlju.

Beyoncé je na MTV VMA nagradama 2016. godine još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najspektakularnijih izvođačica svoje generacije. U impresivnom nastupu dugom približno 15 minuta predstavila je niz pjesama s tada aktualnog albuma "Lemonade", pretvorivši pozornicu u produkcijski raskošan spektakl kakav se obično očekuje na velikim stadionskim koncertima. Pomno osmišljena koreografija, snažna vizualna simbolika i brojni plesači pratili su Beyoncé kroz cijelu izvedbu, a jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se kada je bejzbolskom palicom razbila kameru.

Bon Jovi je na MTV VMA nagradama 1989. godine pokazao sasvim drukčiju stranu svog zvuka i pritom, prema često ponavljanoj priči, pomogao inspirirati nastanak MTV-jeva kultnog serijala "Unplugged". Umjesto velikog rock spektakla karakterističnog za tadašnju hair metal scenu, Jon Bon Jovi i Richie Sambora sjeli su s akustičnim gitarama i ogolili pjesme "Livin' on a Prayer" i "Wanted Dead or Alive" do njihove srži. Bez raskošne produkcije i glasnih električnih gitara, dvojac je dokazao da njihovi veliki hitovi jednako uvjerljivo funkcioniraju u intimnijem izdanju, a upravo se taj jednostavan, ali efektan nastup danas smatra jednim od važnih trenutaka u povijesti MTV-a.

Michael Jackson je na MTV VMA nagradama 1995. godine još jednom pokazao zašto je nosio titulu kralja popa. Tijekom spektakularnog nastupa dugog približno 15 minuta izveo je medley svojih najvećih hitova, među kojima su bili "Beat It", "Billie Jean", "Black or White" i "The Way You Make Me Feel", a sve je začinio promjenama kostima na pozornici, svojim legendarnim moonwalkom i impresivnim plesnim koreografijama. Dodatnu dozu rock energije donio je Slash, koji mu se pridružio na gitari, dok je Jackson publici priredio pravi presjek svega što ga je učinilo jednom od najvećih koncertnih zvijezda u povijesti. Nastup je postavio iznimno visoke produkcijske standarde te postao svojevrsni predložak za velike retrospektivne nastupe dobitnika nagrade Video Vanguard koji će uslijediti tijekom narednih desetljeća.

Madonna je na MTV VMA nagradama 1990. godine izvela "Vogue" i priredila nastup koji je postao jedan od najpoznatijih u povijesti dodjele. Sa svojim plesačima pojavila se u raskošnim kostimima inspiriranima Marijom Antoanetom i modom 18. stoljeća, spajajući povijesnu estetiku s plesnim stilom vogue koji se proslavio na njujorškoj underground LGBTQ sceni tijekom 1980-ih. Teatralna koreografija, lepeze, raskošni kostimi i namjerno provokativni detalji pretvorili su pozornicu u razigrani dvorski spektakl, a Madonna je još jednom pokazala sposobnost pretvaranja nastupa na dodjeli nagrada u pop-kulturni događaj o kojem se govori desetljećima poslije.