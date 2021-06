Ovdje nam je prilično ludo. Međutim, paparazzi znaju gdje sam i stvarno mi to nije zabavno. Bilo mi je teško ići negdje jer se ova lica uvijek pojavljuju kako bi me fotografirala, napisala je pjevačica Britney Spears (39) uz video na Instagramu kojim je poslala poruku svima onima koji ju žele fotkati dok je na odmoru s dečkom Samom Asgharijem (25) na Havajima.

- Ali ne samo to... Iskrivljuju moje tijelo i sprdaju se s fotografijom. To je sramotno. Znam da moje tijelo nije savršeno, ali definitivno ne izgledam kako me prikazuju. To je bezobrazno i zlobno, pa vas ljubazno molim da se maknete - dodala je.

Podsjetimo, Britney je otišla na odmor samo nekoliko dana nakon što je prvi put javno progovorila o svim problemima. Sucu odgovornom za nadzor njezina skrbništva rekla je da želi svoj život natrag i da se završi dugogodišnja borba za skrbništvo koje njezin otac ima nad njom.

Nakon svjedočenja, Spears se putem Instagrama obratila pratiteljima i ispričala se zbog skrivanja istine.

- Ispričavam se što sam se pretvarala da sam dobro protekle dvije godine. Učinila sam to zbog svog ponosa i bilo mi je neugodno podijeliti što mi se događa. Ali iskreno, tko ionako ne želi imati zabavan Instagram? Vjerovali ili ne, pretvaranje da sam dobro zapravo je pomoglo. Pa sam odlučila objaviti ovaj citat danas, jer, kako kažu, ako prolazite kroz pakao... Instagram je za mene bio cool mjesto na kojemu sam mogla dijeliti svoje prisustvo i postojanje. Mjesto na kojemu sam se osjećala kao da vrijedim, unatoč onome što sam proživljavala... I hej, uspjelo je. Pa sam odlučila čitati još bajki - napisala je.