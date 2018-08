Britney slavi 20 godina od svog hita: '...Baby One More Time'

Cijela pjesma je o stresu koji svi prolazimo kao tinejdžeri. Znala sam da je to odlična pjesma, rekla je Britney Spears (36) za britanski The Guardian. Pjevačica ove godine slavi 20 godina od hita '...Baby One More Time' koji je možda najveći u njezinoj glazbenoj karijeri.

- Bila je drugačija i svidjela mi se, no mislim da nisam mogla ni pretpostavljati da će pjesma biti tako dobro primljena - ispričala je Britney. Tada 16-godišnja Spears ubrzo je postala zvijezda među tinejdžerima, a u spotu za '...Baby One More Time' nosila je školsku uniformu i imala dvije pletenice pjevajući da ju njezina usamljenost ubija. Hit je 1998. napisao švedski tekstopisac Max Martin (47) i Britney je odmah pristala na snimanje pjesme u Stockholmu kao i ostatak albuma tog albuma.

Foto: Youtube Screenshot

- Nikad nisam imala priliku istražiti Stockholm. Tamo sam za vrijeme snimanja provela deset dana, ali toliko smo bili zauzeti u studiju da uopće nisam imala slobodnog vremena - prisjetila se pjevačica. Prije hita je Britney bila nepoznata javnosti, a tvrdi da se početka karijere slabo sjeća.

Foto: Instagram

- Ne mogu vjerovati da je već prošlo toliko vremena. Zaista ludo i zabavno vrijeme, čak mi je i malo u magli - istaknula je pjevačica. Prije nego je Britney otpjevala '...Baby One More Time' ženska američka grupa TLC je odbila tu pjesmu. Naime, tada je Martin stavio naziv 'Hit Me Baby One More Time' ('Udari me dušo još jednom'), pa su djevojke smatrale da potiče na fizičko nasilje.

Foto: Instagram

- Razmišljala sam: 'Sviđa mi se pjesma, no je li hit? Mislim li da je za TLC? Hoću li pjevati 'Udari me dušo još jednom? Nema šanse' - ispričala je članica benda Tionne Tenese Watkins (48) poznatija kao T-Boz prije nekoliko godina. No švedski tekstopisac je vjerovao da koristi američki sleng za riječ 'nazovi me' ne pomislivši da će to ispasti kao 'udari me'.

Foto: Instagram

- Mislim da je Max genij i prema mom mišljenju najveći tekstopisac svih vremena - zaključila je Britney. Pjevačica, koja je u vezi s manekenom Samom Asgharom (24), trenutačno na svjetskoj turneji 'Piece of me'