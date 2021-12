Skakutala je i plesala u oskudnoj uniformi kakvu su nosile učenice u školama, a zbog te kombinacije odmah je bila na meti kritika, ponajviše roditelja maloljetne djece koji su bili njezini fanovi. Prvu pjesmu '...Baby One More Time' objavila je u studenom 1998., a svega dva mjeseca kasnije dospjela je u vrh glazbenih ljestvica.

Istoimeni album pjevačice Britney Spears, koja danas slavi 40. rođendan, postao je broj 1 na Billboardovoj ljestvici 1998. i prodala je više od 25 milijuna primjeraka diljem svijeta.

Godinu dana kasnije došla je na dodjelu Billboard Music Awardsa i pokupila čak četiri kipića, uključujući i onaj za najboljega ženskog izvođača i najboljega novog izvođača. Postala je planetarno popularna i jedna od najboljih tinejdžerskih pop zvijezda. Početkom novog stoljeća izdala je album 'Oops!... I Did It Again' i automatski je postao najslušaniji - prodala ga je u više od milijun primjeraka samo u prvom tjednu.

Njezino ime svi su znali, a Britney se još nije htjela 'primiriti', nego je nastavila s provokativnim videima, nastupima i kombinacijama. Pa je tako 2001. godine na MTV Video Music Awardsu izvela pjesmu 'I’m a Slave 4 U'. Plesala je s pitonom od dva metra oko vrata, a na sebi je imala kostim koji je više otkrivao nego pokrivao. I na ljubavnom planu joj je u tim danima išlo.

Zaljubila se u pjevača Justina Timberlakea (40), s kojim je hodala gotovo dvije godine, bili su nerazdvojni, ali onda je ljubav pukla. Nije dugo patila. Čak su i njezini bliski suradnici znali govoriti kako se radilo samo o prolaznoj avanturi. Imala je pametnijeg posla - nastavila je kući donositi nagrade.

S pjesmom 'Toxic' zaradila je i prvi Grammy, ali i dalje je bila 'divlja' i nepromišljena. Doduše, ovoga puta na privatnom planu. Udala se u Las Vegasu za Jasona Alexandera, prijatelja iz djetinjstva, ali je raskinula brak dva dana kasnije. Zatim se spetljala s plesačem Kevinom Federlineom, čija je djevojka u to vrijeme bila drugi put trudna. Zbog te su je veze u medijima još više prozivali i nadzirali svaki njezin korak.

Mnogi govore kako su to trenutci kada je u njezinom životu sve krenulo po zlu. Počela je partijati s bogatašicom Paris Hilton (39). S vremena na vrijeme bi odlazila na rehabilitaciju jer je shvatila da je ovisna o opijatima, a zatim se dogodio trenutak koji joj je zauvijek obilježio život.

Imala je živčani slom 2007. godine i obrijala je glavu. Ulovili su je paparazzi i fotografije su obišle cijeli svijet. I dalje je nastupala, činilo se da će joj biti bolje, ali onda je početkom 2008. imala još jedan slom. Odveli su je na psihijatriju nakon što je odbila vratiti djecu njihovu ocu, što je bila odluka koju je donio sud. Šuškalo se da je imala bipolarni poremećaj, ali to nikad nije potvrđeno.

Njezina majka Lynne kasnije je u memoarima 'Through the Storm' napisala kako smatra da je Britney patila od postporođajne depresije. Njezini roditelji smatrali su da njezin menadžer Sam Lufti (48) loše utječe na nju pa je tata James otišao na sud i zatražio potpunu kontrolu nad kćerinim privatnim i profesionalnim životom, kao i nad odlukama oko njezina liječenja. Što je tražio, to je i dobio.

Krajem 2008. godine Britney je objavila novi album 'Circus', koji je ponovno dospio na vrh ljestvica ponajviše zahvaljujući pjesmi “Womanizer”. Izgledalo je kao da je ponovno posložila kockice u svom životu pa se 2011. godine vjenčala za Jasona Trawicka, ali i ta je ljubav pukla dvije godine kasnije. Možda i bolje da je bilo tako jer je 2016. godine na snimanju spota za pjesmu 'Slumber Party' upoznala trenera Sama Asgharija (27), s kojim je i danas u sretnoj vezi, a par se nedavno i zaručio.

Britney se nekoliko puta pokušavala osloboditi skrbništva koje je nad njom imao njezin otac, ali u tom nije uspjela sve do studenog ove godine. Sutkinja iz Los Angelesa tada je okončala skrbništvo koje je 13 godina kontroliralo život pop zvijezde. Otac joj je davao novac, a osim toga nije smjela upravljati automobilom, udati se, imati djecu, glasovati, slobodno pričati u intervjuima.

Otkako je u lipnju u emotivnom svjedočenju otkrila privatne muke kroz koje je godinama prolazila, Spears je dobila veliku podršku javnosti te je angažirala novog odvjetnika koji je agresivno krenuo u ukidanje ograničenja. U lipnju je na sudu izjavila da je traumatizirana i da želi svoj "život natrag" što je prije moguće.

Interes za slučaj u posljednjih godinu dana potaknuli su dokumentarni filmovi i pokret #FreeBritney koji su pokrenuli obožavatelji koji propituju zašto pjevačica živi pod ograničenjima dok uspješno nastupa diljem svijeta i zarađuje milijune dolara.

- Bože, toliko volim svoje obožavatelje da je to ludo! Mislim da ću plakati ostatak dana! Najbolji dan ikad. Slava Gospodinu. Mogu li dobiti amen - napisala je na svom Instagramu svojedobno uz hashtag #FreedBritney.

Objasnila je svojim obožavateljima i da joj je neugodno pričati o stvarima koje su joj manjkale u životu te da se često pitala kako joj je njezina vlastita obitelj to mogla učiniti.

- Bila sam pod skrbništvom 13 godina, a to je jako dug period kad si u situaciji u kojoj ne želiš biti. Zahvalna sam iskreno za svaki dan, i vesele me male stvari poput posjedovanja ključeva za auto ili kupnja svijeća. Te male stvari za nas žene čine ogromnu razliku- rekla je tada.

Nakon što je i službeno dobila sudsku presudu u kojoj je njezinom ocu ukinuto skrbništvo nad njom, Britney je počela razmišljati o budućnost. Pjevačica je nedavno objavila na društvenim mrežama kako razmišlja o još jednom djetetu. Sada kada je poznata pjevačica oslobođena ostaje nam samo za vidjeti što joj donosi budućnost.