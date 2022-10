Britney Spears tvrdi da je fizički napadnuta: Ošamarila me jako, nikada to neću moći zaboraviti

Britney Spears (40) nedavno je otkrila tajnu koja se dugo čuvala daleko od očiju javnosti. Naime, saznalo se kako je pjevačicu njezin otac u potpunosti kontrolirao, a sve to trajalo je čak 13 godina.

Spears se nakon svega počela javno oglašavati na društvenim mrežama te otkrivati sve više stvari povezanih uz njezinu obitelj. Iako je njezin otac Jamie Spears taj koji je imao 'vlasništvo' nad njom, u svemu su sudjelovale i njezina majka Lynne Spears i sestra Jamie Lynn Spears.

Britney je na svojem Instagram profilu u ponedjeljak objavila isječak iz filma. Ispod njega je u opisu ispričala kako ju je njezina majka jednom prilikom ošamarila te da zbog toga ona i sama ima želju ošamariti nekog.

Foto: Instagram/Britney Spears

- Nikada nisam nikoga ošamarila. Najveća mi je želja vidjeti kakav je to osjećaj. Prvi put kada me netko ošamario je bilo kad su me prijateljice Paris i Lindsay ostavile u mojoj kući na plaži. Moja majka je čuvala djecu... da, tulumarila sam do 4 ujutro i mama je bila ljuta. Ušla sam unutra, pogledala me i udarila toliko snažno da to nikada neću zaboraviti. Od tada me uvijek zanimalo kakav je osjećaj. - opisala je Britney detaljno situaciju.

Foto: Reuters/Telegram

Prošli tjedan se Lynne javno ispričala Britney putem komentara na jednoj od njezinih objava, ali Britney ispriku nije prihvatila, a obožavatelji su smatrali kako isprika nije bila iskrena.

- Već godinama mi je jako žao zbog tvoje boli - napisala je majka i tražila od Britney da odblokira njezin broj kako bi mogle popričati o situaciji.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/

