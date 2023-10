Britney Spears uživala gola na plaži s misterioznim muškarcem

Nakon šokantnih memoara koje je objavila nedavno, Britney Spears (41) opustila se na plaži - potpuno gola.

Pozirala je sa smiješkom na licu, okrenuta stražnjicom prema kameri. Na sebi je imala samo naušnice. Na fotki se vidi i sjena misterioznog muškarca koji ju je fotografirao.

Foto: Instagram/Britney Spears

Ovo nije prvi put da je Britney na društvenim mrežama pokazala svoje golo tijelo. Nekoliko se puta skinula na plaži, pozirala je bez odjeće u kadi, na krevetu...

Kratko prije fotografije s plaže je podijelila još jedan rasplesani video, sličan kakav su njeni pratitelji već više puta mogli vidjeti.

Podsjetimo, Spears je u memoarima 'The Woman in Me' otkrila detalje skrbništva koje je njen otac imao nad njom te ispričala šokantne detalje veze s pjevačem Justinom Timberlakeom. Pisala je o tome kako je tijekom njihove veze ostala trudna pa prekinula trudnoću, na njegov nagovor. Justin joj je, prema njenim tvrdnjama, predložio da uzme pilule za prekid trudnoće.