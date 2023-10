Britney u memoarima otkrila da je bila trudna s Timberlakeom: Nije htio biti otac. Pobacila sam

Pjevačica Britney Spears (41) uskoro će objaviti memoare pod nazivom 'The Woman in Me', a kako piše People u njima je otkrila da je tijekom veze s Justinom Timberlakeom (42) ostala trudna, ali je i prekinula trudnoću.

- Jako sam ga voljela. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati obitelj, ali Justin nije bio sretan zbog moje trudnoće. Rekao je da nismo spremni za dijete, da smo premladi - napisala je pjevačica pa dodala:

- Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to. Ne znam je li odluka bila ispravna. Da je odluka bila samo moja, nikad to ne bih učinila. No Justin je bio siguran da ne želi biti otac.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Prisjetimo se, Par se upoznao zahvaljujući emisiji 'The All New Mickey Mouse Club', a prohodali su 1999. godine. Bili su u vezi oko tri godine, a do prekida je došlo 2002. godine.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Kasnije ja napisao i pjesmu 'Cry Me a River' koju je navodno posvetio Britney, a njom je potaknuo šuškanja da ga varala tijekom veze.