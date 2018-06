Brkovi se opraštaju od Sinana Sakića: 'Bio je poseban čovjek'

Prije 20 dana Sinana Sakića su iz Kliničkog centra Srbije prebacili u privatnu beogradsku kliniku na zahtjev obitelji koja je optužila srpske liječnike da za glazbenika nisu dovoljno brinuli.

Nedavno je posjetio Padovu, gdje su mu sljedećih tjedana trebali obaviti transplantaciju jetre. Dok je vodio bitku s teškom bolesti, Sinanova supruga Sabina molila je obožavatelje da Sakiću doniraju krv, a pjevač je preminuo jučer u 62. godini.

Neutješni kolege opraštaju se od legendarnog izvođača narodne glazbe. Lepa Brena je uz pjevačevu fotografiju napisala: “Počivaj u miru. Vole te tvoji prijatelji”.

- Vrlo smo tužni svi koji smo se danas oprostili od barda narodne glazbe. Njegova srčana, emotivna interpretacija ostavila je trag u glazbenoj povijesti ovog dijela svijeta. Svi smo zatečeni njegovim preranim odlaskom, a s druge strane i na neki način polaskani što smo imali priliku poznavati ga kao prijatelja i kolegu - rekla nam je Brena.

Halid Bešlić je neutješan gubitkom kolege i prijatelja koji se šalio s njim i u najtežim trenucima.

Osim srpskih i bosanskohercegovačkih kolega, od Sakića su se oprostili i članovi zagrebačkog benda Brkovi, koji su s legendom narodnjaka poželjeli surađivati.

- U zadnje vrijeme sam pričao sa Sinanovim basistom, a ranije smo obradili dvije njegove pjesme. Jedna od njih je ‘Još uvijek me sve sjeća na tebe’. Planirali smo ga pozvati na naš koncert u studenom. Sinanu se ideja svidjela, bilo mu je to nešto novo i nepojmljivo da bi nastupao uz bend. Nadali smo se da će se to desiti, da to bude iznenađenje i da otpjeva umjesto mene pjesmu u našem malo žešćem ritmu. To bi bio vrhunac moje karijere - rekao nam je pjevač Brkova Shamso, koji planira Sakiću posvetiti pjesmu.

Objasnio je kako su sad prevelike emocije za takve poteze. Shamso se prisjeća kako je Sinan bio dobar i poseban čovjek. Čim ga je upoznao, kaže, u očima mu se vidjela dobrota. Pjevač Brkova posebno se iznenadio kad ga je Sinan nazvao nakon koncerta na Beer festivalu iz Sarajeva samo da mu kaže kako ga podržava u njegovu radu.

- Nakon nastupa na Beer festu pred sto tisuća ljudi otišao sam u hotel i tada me nazvao Sinan da mi kaže da sam super i da me podržava. I to je za mene velika stvar da se netko s obzirom da je velika zvijezda ponaša tako prirodno i normalno - kazao je i dodao kao ne zna hoće li imati snage otići na Sinanovu sahranu, ali da će jednog dana definitivno posjetiti njegov grob