Brooke se skinula u bikini kako bi dala pozitivan primjer kćeri

Američka glumica i model Brooke Shields (53) tvrdi kako nikada nije nosila bikinije. Osnaživanje je razlog zbog kojeg je promijenila mišljenje. Odlučila je dati dobar primjer svojoj starijoj kćeri Rowan Francis (15). Inače, glumica sa scenaristom Chrisom Henchyjem (54) ima još jednu kćer Grier Hammond (12).

Foto: JM11/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Svi imamo različite tipove tijela i provodimo puno vremena uspoređujući sebe s drugima - napisala je Shields u osobnom eseju za InStyle. Dodala je i da ju osnažuje ako pogleda svoju individualnu psihološku strukturu i igra na 'jake bodove'. Uvijek se pita 'što to ima' i istakne upravo to.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Glumica, koja je postala poznata kada je imala samo 15 godina, u to vrijeme nije se zabrinjavala formom jer, kako kaže, nije se razvila do kraja. Kasnije je počela vježbati i sve je bilo u 'cardiu'.

- Što sam se više znojila, mislila sam da sam bolje vježbala - rekla je Brooke koja se bez obzira na sve godinama nije kupala u bikiniju, a onda se prije godinu dana sve promijenilo.

- Dok me trener pripremao za operaciju koljena, postala sam potpuno svjesna kako da ojačam mišiće. Zbog toga sam toliko ponosno objavila te fotografije u bikiniju na Instagramu. Naporno sam radila - rekla je Shields.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Osjećala se jače i imala je više samopouzdanja. Bila je u stanju prenijeti pozitivnu poruku svojoj kćeri.

- Prije sam nosila kupaće kostime koji su mi dolazili 'skoro do koljena'. Starija kćer mi je rekla da me to čini većom i izgleda neugodno. To mi je pomoglo da shvatim da moram imati više samopouzdanja što se tiče mog tijela kako bi joj dala pravi primjer - rekla je glumica.