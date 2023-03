Brooks stavili na listu najgore odjevenih zvijezda: Na zabavi nakon Oscara pokazala rublje

Američku glumicu Daniele Brooks (33) strani mediji uvrstili su na popis najgore odjevenih zvijezda na zabavi magazina Vanity Fair u ponedjeljak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumica, najpoznatija po ulozi Taystee Jefferson u humoristično-dramskoj seriji 'Orange Is the New Black', pojavila se u Wallis Annenberg Centru u prozirnom kombinezonu te crno-bijeloj bundi. Kombinaciji koja je otkrila njezino donje rublje te bujne obline.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

To neobično izdanje upotpunila je crnim štiklama na platformu. Nosila je jaču šminku, a kosu je skupila u punđu.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Osim nje, mediji su među najgore odjevene uvrstili manekenke Chrissy Teigen i Ashley Graham, glumice Halle Berry te Emmu Roberts...

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Inače, zabava popularnog magazina Vanity Fair održava se nakon dodjele Oscara.

Najčitaniji članci