Pratitelji su komentirali kako postavljaju visoke standarde kao par te da su divni.\u00a0

- \u017dena mi uvijek ka\u017ee da moram biti romanti\u010dniji, \u010dinite me lo\u0161im - \u0161alio se jedan pratitelj.\u00a0

Nakon gubitka\u00a0Cassandre Harris kojom se o\u017eenio 1980., a koja je umrla 11 godina kasnije, Brosnan je posvojio njenu djecu, Christophera (47) i k\u0107er Charlotte, a u braku su dobili sina Seana (36). Charlotte je preminula 2013. od raka jajnika u 42. godine.\u00a0

S drugom suprugom se upoznao\u00a01994. u kafi\u0107u u Meksiku i odmah se zaljubio u nju. Kasnije mu je pomogla da prebrodi i k\u0107erinu smrt te je njihova ljubav s godinama bila sve ja\u010da.\u00a0

Keely su \u010desto prozivali zbog debljine, ali Pierceu to nikad nije smetalo. \u010cesto je znao re\u0107i da mu kraj njega ne treba supermodel nego prava \u017eena. Imao je brojne uloge s raznim ljepoticama, ali nijedna ga nije zanimala osim njegove supruge s kojom ima dva sina, Dylana (23) i\u00a0Parisa (19).

- Volim njezinu vitalnost, njezinu strast. Kada me Keely pogleda, uvijek me iznova obara s nogu i osje\u0107am klecanje u koljenima -rekao je Brosnan koji svojim \u0161armom i ljubavlju prema supruzi osvaja simpatije javnosti.\u00a0

Brosnan ostao bez žene i kćeri, spasila ga Keely: 'Zbog nje mi klecaju koljena, neću modele'

Keely su često prozivali zbog debljine, ali Pierceu to nikad nije smetalo. Imao je brojne uloge s raznim ljepoticama, ali nijedna ga nije zanimala osim njegove supruge s kojom ima dva sina

<p>Glumac <strong>Pierce Brosnan</strong> (67) i novinarka te voditeljica <strong>Keely Shaye Smith </strong>(57) u braku su 19 godina, a čini se kako su i dalje zaljubljeni kao i prvoga dana. Nakon što je holivudskom glumcu preminula prva supruga od karcinoma, Keely ga je spasila od depresije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brosnanu preminuo pas dok je bio na Visu </strong></p><p> </p><p>Sad je odabranica njegova srca slavila rođendan, a romantični Pierce to nije zaboravio. Objavio je na Instagramu zajednički selfie i poručio: </p><p>- Sretan rođendan, draga moja Keely. Hvala Bogu na tvom anđeoskom srcu. Nekoliko slika na ovaj dan s mojom vječnom ljubavi -napisao je glumac koji je naslikao supruzi nekoliko slika za poklon. </p><p>Pratitelji su komentirali kako postavljaju visoke standarde kao par te da su divni. </p><p>- Žena mi uvijek kaže da moram biti romantičniji, činite me lošim - šalio se jedan pratitelj. </p><p>Nakon gubitka<strong> Cassandre Harris</strong> kojom se oženio 1980., a koja je umrla 11 godina kasnije, Brosnan je posvojio njenu djecu, <strong>Christophera</strong> (47) i kćer<strong> Charlotte</strong>, a u braku su dobili sina <strong>Seana </strong>(36). Charlotte je preminula 2013. od raka jajnika u 42. godine. </p><p>S drugom suprugom se upoznao 1994. u kafiću u Meksiku i odmah se zaljubio u nju. Kasnije mu je pomogla da prebrodi i kćerinu smrt te je njihova ljubav s godinama bila sve jača. </p><p>Keely su često prozivali zbog debljine, ali Pierceu to nikad nije smetalo. Često je znao reći da mu kraj njega ne treba supermodel nego prava žena. Imao je brojne uloge s raznim ljepoticama, ali nijedna ga nije zanimala osim njegove supruge s kojom ima dva sina, <strong>Dylana </strong>(23) i <strong>Parisa</strong> (19).</p><p>- Volim njezinu vitalnost, njezinu strast. Kada me Keely pogleda, uvijek me iznova obara s nogu i osjećam klecanje u koljenima -rekao je Brosnan koji svojim šarmom i ljubavlju prema supruzi osvaja simpatije javnosti. </p>