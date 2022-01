Bruce Springsteen (72) prodao je svoju diskografiju Sony Musicu za vrtoglavih 550 milijuna dolara te je time odradio najveću prodaju tog tipa koju je jedan glazbenik ikada napravio.

Sony je službeno vlasnik Springsteenovih 20 albuma te njegovih klasika poput 'Born to Run', 'The River' i 'Born in the USA'. Ovakav sličan ugovor prije njega su ostvarili i Bob Dylan, Blondie te David Bowie.

U javnost je izašla vijest da je glazbenik uspostavio ugovor za 500 milijuna dolara, no Forbesov urednik Zack O'Malley Greenburg je izjavio da je Springsteenova vrijednost podignuta na 550 milijuna. Springsteenov Broadway nastup kojeg je održao prošlog ljeta i dva suradnička projekta s bivšim američkim predsjednikom Barackom Obamom (60) omogućio je glazbeniku da najveći dio preostalih 40 milijuna dolara zaradi u 2021. godini.

Drugo mjesto zauzeo je glazbeni producent i reper Jay-Z (52) s nevjerojatnom zaradom od 470 milijuna. Najveći dio njegove zarade je došao od prodaje vlastitog udjela u Tidalu vrijednog 302 milijuna dolara suosnivaču Twittera Jacku Dorseyju.

Na trećem mjestu Rolling Stone liste se našao gitarist Paul Simon (80), a zatim su ga slijedili Kanye West, Ryan Tedder, Red Hot Chili Peppers, Lindsey Buckingham, Mötley Crüe, Blake Shelton i Taylor Swift.