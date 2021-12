Američki rock pjevač, kantautor i glazbenik Bruce Springsteen (72) pod svojim kultnim nadimkom The Boss ,prodao je svoje snimke i izdavačka prava, odnosno svoje glazbeno životno djelo Sonyju za 500 milijuna dolara.

Što znači da je Sony tim ugovorom postao vlasnik 20 studijskih albuma, uključujući klasike Born To Run, The River i Born In The USA, prenosi BBC.

Njegov ugovor slijedi sličnu prodaju Boba Dylana, Blondie i Davida Bowieja. Warner Music je u rujnu kupio svjetska prava na Bowiejevu glazbu, a Dylan je u prosincu prošle godine prodao svoju muziku s više od 600 pjesama Universal Music Groupu po cijeni od 300 milijuna dolara.

Springsteenov ugovor bio bi najvrjedniji do sada, ako su brojke koje je objavio slavni glazbeni tjednik Billboard točne. Javna objava o prodaji još nije upućena, a predstavnici Sonya i Springsteena još nisu odgovorili na upite BBC-a.

Tijekom svoje karijere Springsteen je snimao za Sony Columbia Records, a njegov najveći hit bio je Born In The USA iz 1985., koji je prodan u 15 milijuna primjeraka u SAD-u i 30 milijuna u svijetu.

Nakon tako velikog uspjeha, odmaknuo se od svojih dugogodišnjih kolega The E Street Banda i kasnijih albuma koji su bili različite kvalitete.

Devedesetih je zaradio Oscara za tematsku pjesmu drame Toma Hanksa o sidi, Philadelphia; i album najvećih hitova iz 1995. zauzeo je vrh glazbenih ljestvica, prodavši četiri milijuna primjeraka.