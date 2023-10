Bruce Willis je zbog Perryja bio u Prijateljima: Izgubio je okladu

Svijet je šokirala vijest o smrti glumca Matthewa Perryja koji je utjelovio lik omiljenog Chandlera Binga u Prijateljima. Glumca su pronašli mrtvog u jacuzziju, a sumnja se na srčani udar nakon čega se utopio. Imao je 54 godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... fanovi došli pred kuću mathhew perrya | Video: 24sata/REUTERS

Kako su sezone Prijatelja išle dalje, sve više holivudskih zvijezda gostovalo je u seriji. Među njima je i Bruce Willis, koji se već neko vrijeme bori s demencijom.

Willis se pojavio u tri epizode

Willis se pojavio u šestoj sezoni popularne serije i to kao Paul Stevens, otac studentice s kojom je Ross započeo vezu. U međuvremenu se s njime spetljala Rachel pa se tako Willis, za razliku od nekih drugih gostiju, pojavio u čak tri epizode.

Foto: promo

A sve to - zbog oklade?

Matthew Perry je svojedobno izjavio kako je Willis gostovao u Prijateljima jer je izgubio okladu od njega. U svojim memoarima je Perry naveo je s Willisom bio jako dobar prijatelj od trenutka kada su se upoznali na setu filma 'Ubojica mekog srca'. Willis je, pisao je Perry, bio uz njega kroz teške trenutke i borbu kroz ovisnost.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Kladili se oko filma

- Bila je velika razlika između mene i Brucea. On je bio partijaner, a ja ovisnik. On se mogao 'ugasiti'. Mogao je tulumariti cijeli dan, ali onda bi dobio scenarij kao što je 'Šesto čulo' i prestao bi sa svime. On nema taj gen, nije ovisnik - pisao je Perry u memoarima.

- Bez obzira na tulumarenje, bili smo svi profesionalci na setu - dodao je.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Bruce i Matt su se kladili baš oko filma 'Ubojica mekog srca'. Willis nije bio siguran hoće li film biti uspješan, Perry mu je rekao da hoće. I okladili su se. Ako Perry pobijedi, Willis mora glumiti u Prijateljima.