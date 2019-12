Bruna oduševila žiri, a Vanna vikala Massimu: 'Okreni se!'

Mentorski timovi u showu 'The Voice' se popunjavaju. U treću Audiciju Vanna (49) i Ivan Dečak (40) ulaze s po četvero, Massimo Savić (57) s tri, a tim Davora Gopca (55) broji čak pet natjecatelja.

Treća epizoda u znaku je povratnika u The Voice. Mogući ponovni neuspjeh nije spriječio Brunu Levar iz Novog Vinodolskog, koja je u showu 'The voice' sudjelovala i 2015. godine.

Foto: HRT

Čim je zapjevala, žiri je 'zinuo' od oduševljenja. Svi su se odmah okrenuli, osim Massima. Vanna je na to 'poludjela' te je počela vrištati: 'Okreni se, okreni se!'. Pjevač se okrenuo u zadnji čas, a naposljetku je Brunu uzeo u svoj tim.

- Ja ti imam toliko ženskih kandidata da moram malo paziti što radim, ali bila si odlična, ja sam plesao cijelo vrijeme - rekao joj je Gobac.

Foto: HRT

Nakon što joj je Massimo rekao kako je uzima u svoj tim, Bruna je bila 'izvan sebe' i rekla kako je jako uzbuđena. Krenule su i suze radosnice dok je trčala u zagrljaj svojoj podršci u backstageu.

- Uživali smo u tvojoj izvedbi - dodao je Ivan.

Foto: HRT

Bruna je u talent showu sudjelovala i 2015. kada su je prijavili brat i sestra. Na audiciji je tada pjevala pjesmu 'Clown', no ni jedan mentor nije bio dovoljno oduševljen da je poželi u svom timu.

- Čuo sam mlad i lijep glas, no nisam čuo priču iza pjesme. Nisi me uvjerila. Znam da trema u tome ima veliku ulogu. Budi svoja do kraja, nemoj nikad biti ničiji klaun i bori se - rekao joj je Jacques Houdek (38), tadašnji član žirija.