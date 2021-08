Pete Parada (48) bubnjar jednog od najpopularniji punk sastava The Offspring, morao je napustiti dugogodišnji bend zbog odbijanja cijepljenja protiv Covida-19 iz kako navodi zdravstvenih razloga.

- Imam žalosne i teške vijesti za podijeliti. Znam da bi mnogi moji bliski prijatelji i obitelj htjeli ovo čuti prvo privatno i ispričavam se što javno svima javljam, ali ne znam kako bih vodio ovaj razgovor više puta - započeo je Pete objavu na Instagramu.

- S obzirom na moju povijest bolesti i profil nuspojava ovih cjepiva, liječnik mi je savjetovao da se trenutno ne cijepim. Zarazio sam se virusom prije više od godinu dana, za mene je bio blag, pa sam uvjeren da bih se opet mogao nositi s njim, ali nisam siguran da bih preživio još jednu rundu Guillain-Barréovog sindroma koji mi se dogodio nakon cijepljenja. Dogodilo se to još u djetinjstvu i s vremenom je postalo sve gore - nastavio je Pete.

- 'Nažalost po mene (i moju obitelj koja se nada da će me zadržati još malo u svojoj blizini), rizici daleko nadmašuju korist. Budući da se ne mogu pridržavati onoga što sve više postaje mandat industrije nedavno je odlučeno da moja blizina predstavlja nesigurnost u studiju i na turneji. To spominjem jer me nećete vidjeti na nadolazećim nastupima - dodaje bubnjar.

- Nemam negativnih osjećaja prema svom bendu. Oni rade ono za što vjeruju da je najbolje za njih, isto što i ja činim za sebe. Cijeloj obitelji Offspring želim sve najbolje. Srce mi je slomljeno što neću vidjeti svoju zajednicu s putovanja, a povezivanje s fanovima nedostajat će mi više nego što to mogu opisati riječima - zaključio je Pete.

O odlasku Parade, članovi benda se još nisu oglasili.