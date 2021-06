Goran Belošević (35) i Eciji Ivušić (34) početkom mjeseca su potvrdili svoju vezu, te su se pojavili zajedno na nekoliko društvenih događaja.

Goran, bubnjar i menadžer benda 'Pravila igre, na društvenim mrežama ne skriva koliko je zaljubljen u lijepu influencericu. Nedavno je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojem on i Ecija poziraju s njezinim psićem Riom.

U opis je stavio emotikon srca, njegova odabranica se odmah oglasila u komentarima.

- Voliiim - napisala je Ecija ispod objave uz tri crvena srca.

Ivušić je na svom Instagram profilu objavila identičnu fotku, te se našalila da je Rio fotogeničniji od nje i Gorana.

- Svako malo me iznenadi nekim malim znakovitim poklonom kojem samo mi znamo značenje, a rijetko kad se vidimo da mi bar ne donese cvijet. Takav je. A ja volim takve stvari. Padam na njih. Svaka cura bi. Ipak najveće iznenađenje je bilo kad me dočekao s Riom na aerodromu i kada smo došli do auta još je izvadio buket ruža. Tada sam mu rekla: 'Ej. Uspori malo. Past ću u nesvijest, ok?' - priznala je Ecija prisjetivši se kako ju je Goran dočekao s njezinim psićem u zračnoj luci.