Buč Kesidi o uspjehu preko noći: Eksplodiralo je u dva dana…

Ako još netko nije čuo za 'ljevoruki disco rock'n'roll elektro boy bend Buč Kesidi', to znači da je do jučer bio na godišnjem odmoru u nekoj crnoj svemirskoj rupi. Gitarist Luka Racić i bubnjar Zoran Zarubica prošli tjedan, dok su se fotografirali za naše novine u Bogovićevoj ulici u Zagrebu, nekoliko su puta morali stati i pozirati obožavateljima zbog selfieja, ali ih iznenađuje to što im prilaze stariji ljudi i govore im da su izvrsni. Informirana 72-godišnja umirovljenica kaže da je dečki i njihova glazba podsjećaju na Depeche Mode iz 80-ih i 90-ih... To samo znači da su Buč Kesidi doista postali zvijezde, a put do toga zasluženog statusa trajao je prilično dugo. Dvojac iz Pančeva je na tome dugo i marljivo radio. Odgovarali su na pitanja naizmjenično, nadopunjujući se, pa bi zapravo bilo svejedno tko je što rekao jer kažu da kad je riječ o njihovoj glazbi, razmišljaju isto ili slično.