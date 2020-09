Bućan: Mama me zvala dok sam vozio rally, dva dana zaredom

<p>Ma dobar je rezultat i završiti ovo. Ovo je jedna od zahtjevnijih utrka, i profići su zadovoljni, priča nam glumac<strong> Dušan Bućan</strong>, koji je za vikend vozio na Dinaric rallyju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dušan pjeva o koroni</strong></p><p>Završio je na 34. mjestu od 70 natjecatelja, u svojoj klasi je bio osmi, ali nije sve zapravo ni u rezultatu...</p><p>- Minska polja kod granice s Bosnom, lijevo-desno, nije mi bilo svejedno, dobro je da se to malo osvijesti. Knin me oduševio, super je grad. Upoznao sam divne ljude, pejzaži prekrasni, kao u vesternu, usred utrke bih stao i divio se pogledu. Fućka mi se za plasman kad je toliko lijepo. Uvijek se iznova iznenadim. Fakat je lijepa zemlja - priča nam Dušan.</p><p>Pitamo ga i kako je ušao u svijet utrka...</p><p>- Perica Matijević, njegova ideja, organizator, pokretač, on me uveo u to, a upoznali smo se preko konja. Postoji mogućnost da se razbiješ, ali bit će zabavno - kaže nam dobro raspoloženi glumac.</p><p>Kako to već ide, zbog njegovih avantura bila je zabrinuta, a tko drugi nego gospođa majka.</p><p>- Gas, navigacija... A kad zvoni, onda se prekine. I tko zove? Mama. Ne mogu sad. I dva dana zaredom, utrka u osam, mama zove u 8.15 - kaže nam za kraj razgovora Bućan.</p>