Posebnu izvedbu “Revizora” u zagrebačkom HNK 25. ožujka gledale su mnoge poznate osobe svih sfera javnog života. U publici su te večeri sjedili Zoran Šprajc, Tereza Kesovija, Gabi Novak, Zoran Vakula i mnogi drugi. Da bi se bilo u njihovoj pratnji, valjalo je platiti, a prihod je u cijelosti namijenjen stradalima od potresa. Ideju vrijednu svake pohvale glumci su podržali bez razmišljanja. Dušan Bućan (44) kaže kako naglasak ove izvedbe nije toliko bio na skupljanju novca koliko je poruka stradalima da ih se ne zaboravlja.

U predstavi, ako je suditi po napisima u crnim kronikama, igrate trenutačno jako aktualnu profesiju – suca Ljapkina-Tjapkina.

I to jako korumpiranog suca. Izrazito sam korumpiran.

Jeste li u zadnje vrijeme doživjeli dobacivanja, zafrkanciju s cipelama, primjerice?

Ne eksplicitno, ali vjerujem da puno ljudi tako razmišlja, da bi rado nešto dobacili iz publike. Kazalište bi uvijek trebalo biti aktualna preslika društva. Izgleda da kod nas država prati kazališne trendove.

Još jedan projekt u kojemu vas kao Žnidu pratimo je “Dnevnik velikog Perice”. Gledate i vi?

Gledam, naravno, i u konačnici mislim da je rezultat baš dobar. Drukčije je kad radiš pa gledaš sirove kadrove od ovoga kad je sve montirano, ušminkano, uljepšano za van. Sviđa mi se, zabavno je... Gledajući neke scene, sjetim se kako smo snimali, baš lijepo iskustvo.

Jeste od onih glumaca koji si traže pogreške?

Jesam, nikad nisam do kraja zadovoljan ulogom koju sam napravio, uvijek mislim da može bolje, drukčije. Za neke stvari možda i pomislim da je to baš bilo dobro rješenje, ali u osnovi uvijek mislim da može bolje.

Jeste i vi među fanovima filma “Tko pjeva zlo ne misli”?

Tko nije?! Glumio sam i u predstavi zagrebačkog HNK, pa sam dodatno unutra, involviran u film, predstavu, seriju. Dosta isprepleteno.

Koliko takvo kultno djelo utječe na buduće karijere glumaca? Što konkretno mlađi kolege mogu iz njega naučiti?

Iz svačega se, i dobrih i loših filmova, i kultnih i katastrofalnih, nešto može naučiti. Iz ‘Tko pjeva zlo ne misli’ da je svaki lik u filmu jasno određen i da su te njihove međusobne igre čiste, odnosi i situacije su jasni, dijalozi prepoznatljivi. Gluma, ta umjetnost kojom se mi bavimo, doista bi trebala biti kao što Shakespeare kaže - ogledalo prirode.

Kakav je dojam na vas ostavila Mirjana Bohanec?

Izvrstan, bila mi je velika čast da uopće mogu s njom igrati. Radili smo neku scenu u birtiji kod Žnidaršića, dolazi ona, ja je gledam, a zapravo je gledam otkad znam za sebe. I pomislim: ‘Evo sad ti je tu, stvarna osoba, na metar od tebe’. Prelijep osjećaj.

Poštujete velikane?

Ne mislim da sam među rijetkima, mislim da većina nas koji smo u tom poslu, ako doista drži do glume, onda drži i do ljudi koji su obilježili jedan period, dali svoj obol struci. Na kraju krajeva, oni su sve nas i doveli na ta mjesta, da ih slijedimo.

Još malo pa ćete i vi slaviti 20 godina kako ste u glumi. Je li vam vrijeme proletjelo?

Kao treptaj oka, kao da je bilo jučer. S druge strane, puno toga sam radio i kad tako gledam, dalo bi se dugo u noć pričati.

Prošli ste uistinu sve; od kazališta, televizije, filma pa i reklama. Može li se nešto izdvojiti kao najvažnije, kao najveća ljubav?

Svaki segment rada ima nešto što onaj drugi nema. Ono što sam radio u kazalištu, iskoristio sam na televiziji. I obrnuto. Film, serije... sva ta iskustva sam nekako pokušavao iskoristiti za nešto drugo. Kad sam ulazio u glumu, želio sam, ako je ikako moguće, raditi ??to je moguće više raznolikih stvari. I još to želim. Baš me veseli ideja da sam u ponedjeljak u kazalištu, u utorak na televiziji, da u srijedu snimam neku epizodnu ulogu, da sam u četvrtak na filmu, a za vikend na podvodnom ribolovu. Volim to šaroliko iskustvo, smatram da ono može samo obogatiti čovjeka. I baš tome težim.

Kako stižete sve to? Ujutro imate probe, navečer predstave, snimate, volite i putovati... a živite 60 km izvan Zagreba. Kako usklađujete sve to?

Stvar organizacije. Dok nisam imao imanje, bio sam prilično neorganiziran. Odem nekamo pa se ne vratim pet dana. Prvo su mi životinje ušle u život, pa sam se naučio odgovornosti. Potom ljudi imaju razumijevanja, izlaze mi u susret. Svi znaju gdje i kako živim, a ja se trudim što je moguće više biti profesionalan. I u poslu i u životu. Eto, razumiju pa mi i pomažu.

Ne fali vam život u gradu? Strka, vreva?

Ne, nimalo. Baš ne. Fali mi druženje s ljudima, to za mene predstavlja grad. Puno je ljudi s kojima možeš komunicirati, družiti se. Ali i prije nego sam otišao izvan grada, bježao sam u prirodu. Aktivnosti koje su me i tad privlačile, nisu postojale u gradu. U betonu i asfaltu nisam mogao namiriti svoje adrenalinske želje. Ne vidim sebe svaki dan na kavici ujutro, kavici popodne, pivici navečer, pa za kraj dana telka i spavanje. Ne privlači me.

Malo isprazno?

Meni nezanimljivo. Nekome drugome to vjerojatno znači, ali meni ne. ‘Not my cup of tea’.

Što sve radite na farmi u selu Golinja u Sisačko-moslavačkoj županiji? I koje sve životinje imate?

Jedan čovjek odavde rekao je da se tu može raditi i noću ako želiš, da uvijek ima posla. Možeš raditi 24 sata na dan. U prirodi posla nikad ne fali. Često mi kažu ‘Ti živiš na selu...’, ne, ja živim udaljen od sela. Moje imanje ima samo potrošnju, nema zaradu, ali ta potrošnja hrani moju dušu i tako napunjen lakše mogu raditi sve ostalo. Okružen sam životinjama, imam dva konja, četiri psa, četiri mačke i jednu divlju svinju.

Nazvali ste je Korona. Je li skroz pripitomljena? Kakva je prema nepoznatim ljudima, gostima?

Zainteresirana. Odmalena je s ljudima i ne doživljava ih kao prijetnju. Bilo koja životinja, ako joj pružite dovoljno ljubavi, pažnje, brige..., vratit će vam. Rijetke su one koje neće.

Uvjeravate li djevojku Saru Hdaghu da se i ona doseli na selo?

Sara radi u Zagrebu od 8 do 16 sati i bilo bi joj nezgodno putovati. Ja si mogu dopustiti takav način života jer drukčije živim. Moj posao to dopušta. Ali da imam radno vrijeme, mislim da ne bih mogao, barem ne živjeti na toj udaljenosti od Zagreba. Tako da se viđamo vikendima, slobodnim danima, godišnjim odmorima, bolovanjima...

Što to znači? Da zbog posla nećete živjeti skupa?

Hoćemo, imamo sto raznoraznih planova, vidjet ćemo kako ćemo sve iskombinirati.

Je li selo zapravo oaza romantike?

Da, apsolutno je. Treba neko vrijeme da se odmakne iz gradskog užurbanog i dosta površnog načina funkcioniranja. Vrlo je brz i ne dopušta previše vremena sjesti i razmisliti o bilo čemu. Na selu je drukčije. Kod svih koji dođu ovdje primijetio sam da se odjednom iz one pete brzine prebace u ljepšu, lakšu, drugu ili treću. Lako se naviknu na ljepotu.

Kad prođe pandemija, vjerujem da već imate u planu neko putovanje. Koje i s kime?

Sara i ja ćemo otputovati u Oceaniju, to nam je želja. Nismo definirali gdje točno, ali sigurno će biti neka dalja destinacija na kojoj ćemo raditi neke stvari koje dosad nismo. Možda plivati s morskim psima, plesti nekakve košare od palmina lišća... ne znam.

I sami ste preboljeli koronu. Kako ste se nosili s bolesti?

Dobro me je puklo. I Sara je dobila, moja mama, također. Svi smo se porazbolijevali u tjedan dana. Sara je bila omamljena, ali je bolje prošla od nas. Mama mi je bila gadno, na korak do hospitalizacije, a ja sam četiri, pet dana fino kurio. Stalno 38, 39 stupnjeva, dugo me je i kašalj mučio. Baš me je bacalo, uzimao sam sve moguće lijekove za spuštanje temperature i ništa. Plitko sam disao, kad bih se malo uspuhao, ostajao bih bez snage. I tog me je bilo strah. Da ne ostavi posljedice. Ali sad opet imam daha i nadam se da nema trajnih posljedica. Na imanju nije bilo potrebe za lockdownom, sve je bilo isto kao i prije. Kao da sam na otoku, otoku sreće.

A potresi?

Otupio sam, ne razmišljam o tome. Od trzaja na svaki pokret došao sam do toga da ustanem ujutro, osjetim da me ljulja, ali svejedno odem u kupaonicu, operem zube, doručkujem... shvatio sam da nema smisla. Možeš birati hoćeš li stalno živjeti u strahu ili nastaviti dalje sa životom. Uostalom, mi o potresima znamo malo, ne možemo ih predvidjeti. Treba nastaviti dalje i to je to.

Vašem imanju se nije ništa dogodilo?

Je, kuća mi je dobila žutu naljepnicu, dakle, potrebna je obnova. Od onog jakog, najjačeg potresa popucao mi nosivi zid. Da dođe još jedan te jačine, ne bih se volio naći u kući.

Koliko će stajati obnova?

Pojma nemam, ta procjena još nije napravljena.

Hoće li to država obnoviti?

Ne znam, ljudi su došli, procijenili štetu, sad opet treba neka prijava, sto papira popuniti, a zapravo što i kako dalje..., ne znam. Zadnje što mi je rečeno bilo je: ‘Čekajte dok država ne kaže što dalje’.

Svi se nadamo da će u 2021. biti kraj i potresima i pandemiji, da će se život vratiti u normalu. Vjerujem da već imate i mnogo profesionalnih planova koje jedva čekate realizirati?

Ima puno dogovora, televizijskih projekata koji su u razradi i koji bi se trebali početi snimati. Ima i nekih ideja za filmove, ali opet sve zbog korone stoji. Svi smo u nekom niskom startu, puno je planova, a opet ovisimo o toj boleštini. Nažalost.