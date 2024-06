Bugarska princeza ima biceps o kakvom sanjaju brojni frajeri: Zbog infekcije joj nastradao nos

Bugarska princeza Kalina nije kao princeze na kakve smo navikli. O tome posebno govori njezin fizički izgled i jake ruke na kojima bi pozavidjeli mnogi muškarci. Mnogi su, osim fizičkog izgleda, primijetili i njezin nos. Iako mnogi pomisle kako joj nos tako izgleda zbog estetskih operacija, riječ je o nečem drugom.

Princeza je zadobila naizgled lakšu ozljedu koja je rezultirala slomljenim zubima od pada. Tijekom sanacije ozljede zuba razvila se infekcija u njezinoj čeljusti, a liječenje je uključivalo ozbiljnu operaciju kako bi se spriječilo širenje infekcije. Sve je to imalo utjecaj na izgled njezina nosa.

Funeral ceremony for Bulgarian King Ferdinand I, in Sofia | Foto: Stoyan Nenov

Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća kralj Simeon oženio se Margaritom Gomez-Acebo s kojom je dobio sinove Kardama, Kirila, Kubrata i Konstantina te kći Kalinu.

Kalina se rijetko pojavljuje u javnosti te se malo zna o njenom životu, ali zna se da je završila prestižne škole i da govori nekoliko jezika. Za razliku od članica kraljevskih obitelji, Kalina se ne drži protokola kada je u pitanju odijevanje pa često bira neobične kombinacije i mijenja frizure.

Udala se za 14 godine starijeg Španjolca

Kalina je i vegetarijanka i jako vodi računa o svom izgledu, o čemu svjedoči i njena figura. Osim toga, sudeći po fotografijama na kojima se vidi da Kalina ima mišićave ruke, može se zaključiti da voli biti u teretani.

- Posvećena sam vježbanju s utezima i zdravlju tijela, ja sam sportašica - rekla je 52-godišnja princeza za El Mundo.

Princeza se 26. listopada 2002. udala za Antonija Joséa Muñoza y Valcarcela, poznatijeg kao Kitin Muñoz. Riječ je o poznatom španjolskom pomorskom istraživaču. Kalinin suprug je stariji od nje 14 godina, a iako su se vjenčali u Rimokatoličkoj crkvi u Carskoj Bistrici, oboje su dobili blagoslov Pravoslavne crkve.

Njezin sin je prvi član kraljevske obitelji rođen u Bugarskoj nakon 70 godina

Supružnici su 2007. godine dobili i sina kojem je Kalina dala ime po svom ocu, Simeon. On je rođen u Sofiji, što ga čini prvim članom bugarske kraljevske obitelji koji je rođen u Bugarskoj od 1937. godine. Maleni Simeon kršten je prema pravoslavnim običajima.

Kalinin otac Simeon postao je novi kralj 1943. godine u jeku Drugog svjetskog rata. No, tada je bio maloljetan pa je kraljevsku dužnost obavljalo tročlano namjesništvo. No, već je sljedeće godine došlo do državnog udara i komunisti su preuzeli vlast. Nakon što su Bugari na referendumu izglasali da žele živjeti u republici, obitelj je napustila zemlju.