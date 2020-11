Bujna Ukrajinka u Splitu: Dijeli vruće fotke i pozira bez šminke

<p>Ukrajinska influencerica i manekenka <strong>Louisa Khovanski </strong>ponovno je došla u Hrvatsku, ovoga puta u Split. Na društvenim mrežama pohvalila se fotografijama iz sunčanog grada te otkrila kako je išla trčati i istraživati grad. </p><p>- Radije volim vježbati u teretani jer mi je krvni tlak nizak pa mi bude loše čak i ako otrčim svega sto metara - kaže Louisa, koju to nije spriječilo da 'nabaci' sportsku odjeću i krene na jogging. </p><p>Posjetila je šumoviti park Marjan gdje je sretno pozirala.</p><p>- Maslačci u drugoj polovici studenog - napisala je Louisa.</p><p>Budući da je temperatura niža nego prošlog puta kada je bila u Hrvatskoj, influencerica nije gradom šetala u oskudnim 'krpicama' već je pratiteljima, kojih ima više od milijun, pokazala kako ona izgleda u sasvim običnoj svakodnevici.</p><p>Manekenka kaže kako svi misle da je ona stalno dotjerana, no sada je pokazala da je Splitom šetala u tajicama i širokoj majici, a na licu nije imala ni trunku šminke. Tim je stajlingom sakrila bujne grudi, no ipak je istaknula druge atribute.</p><p>Međutim, kao i inače, Louisa je podijelila i vruće fotografije u uskim odjevnim kombinacijama. </p><p>Louisa je ove godine već posjetila Dubrovnik te Rovinj, otkud je pratitelje 'častila' atraktivnim fotografijama. </p><p> </p>