Bujno poprsje otkrila u uskom korzetu: Pjevačicu zbog zavidne figure nazivaju božicom ljepote

Nicole Scherzinger (44) plijenila je pažnju na VIP zabavi 'Magnum Pleasure Is Always On' na 76. godišnjem filmskom festivalu u Cannesu, gdje se pojavila u zavodljivom izdanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za ovu je priliku odabrala dugu plavu haljinu, a bujno poprsje pokazala je s dubokim dekolteom u tijesnom korzetu.

Foto: Boyer David

Nicole je pokazala i svoje vitke noge s prorezom na na haljini. Američku pjevačicu često nazivaju 'božicom ljepote' zbog njene idealne figure koju održava već od mladih dana kada je bila dio popularnih 'Pussycat Dollsa'.

Na vratu je nosila veliku srebrnu ogrlicu kojoj je dodala i viseće naušnice, a za šminku je odabrala srebrne nijanse i crni tuš kojima je naglasila oči.

Foto: Profimedia

Od 2019. godine ljubi zgodnog Thoma Evansa (38), kojeg je upoznala na snimanju talent showa 'X Factor' u kojem je Nicole sudjelovala kao članica žirija.

Ona prije baš i nije imala sreće u ljubavi, no čini se da je sada konačno pronašla svoju srodnu dušu.

Foto: Frederic Monceau

U prošlosti je ljubila vozača formule Lewisa Hamiltona (38) i bugarskog tenisača Grigora Dimitrova (32), a te veze su neslavno završile.

Foto: Leon Neal/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, nedavno je zapjevala i u čast novom kralju Charlesu III. (74) i Camilli. Tada je oduševila pjevačkim sposobnostima, a u zadnje vrijeme obožavatelji primjećuju da ni ona nije odoljela estetskim zahvatima.

Uz redovite tretmane botoxom, stanjivala je nos te povećala usne, a tu je i operacija grudi koju je navodno platila između 5 i 6 tisuća funti. Unatoč tome što se na fotografijama itekako vidi da je dorađivala stvari na sebi, ona to oštro opovrgava.