Bujnu Coco napali jer kćer ljubi u usta: 'Prevelika je ona za to'

Starleta na društvenim mrežama nerijetko objavljuje fotografije svoje kćeri Chanel. Svi ih često hvale, no posljednjom objavom na Instagramu, na kojoj kćer ljubi u usta, podijelila je mišljenja pratitelja

<p>Glumica i starleta <strong>Nicole Austin</strong> (41), poznatija kao <strong>Coco</strong>, proslavila se objavljivanjem golišavih fotografija na društvenim mrežama. Osim toga, da njezino ime bude poznato javnosti, zaslužan je i brak s reperom <strong>Tracyjem Marrowom </strong>(62).</p><p>Od golišavih fotografija ne odustaje pa se s golotinjom nije smirila niti nakon rođenja kćerkice <strong>Chanel</strong> u studenom 2015., koja je također zvijezda njezinog profila na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sorajina silikonska preobrazba</strong></p><p>No posljednjim fotografijama na kojima pozira s kćeri podijelila je mišljenja svojih pratitelja. Na jednoj od njih kći je drži za grudi, dok ju je na drugoj poljubila u usta.</p><p>- Chanel je prevelika za ovo. I mene su moja djeca ljubila, ali u obraze. To je slatko, ovo nije. Prestani seksualizirati dijete - pisali su joj pratitelji u komentarima. </p><p>No starleta se nije obazirala na negativne komentare. Bilo je i onih koji su je standardno hvalili na račun izgleda i pisali joj kako je dobra mama. </p><p>Inače, Coco je rođena u Kaliforniji, ali je porijeklom iz Srbije. Ice-T i ona upoznali su se na snimanju spota 2002.</p><p>- Prvo sam primijetio njezine zube, pa velike grudi, a onda se okrenula, pa mi je za oči zapela i njezina velika stražnjica. Počeli smo razgovarati i odmah sam shvatio da je jako draga - rekao je reper jednom prilikom. </p><p>Coco je prije dvije godine posjetila i Hrvatsku. Njezin suprug imao je europsku turneju sa svojim bendom, a ona ga je vjerno pratila kao i uvijek. U Zagrebu su svirali u Boćarskom domu. Prvotno je koncert kultnog kalifornijskog benda trebao biti u Tvornici, ali to je rasprodano u rekordnom roku pa je sve prebačeno u veći Boćarski. S njima je tada bila i malena Chanel. </p><p>Svojedobno je prilikom dolasku u Hrvatsku Coco na Twitteru obožavatelje podsjetila kako je uspoređuju s bivšom hrvatskom predsjednicom <strong>Kolindom Grabar Kitarović </strong>(52).</p><p>Naime, prije pet godina jedan je panamski dnevni list objavio fotografije Coco na plaži, ali su zaključili da je to Kolinda. Tako je cijeli tekst bio o njezinoj političkoj karijeri sa zaključkom kako 'ljepota i inteligencija idu zajedno'.</p><p> </p>