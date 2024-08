Bulić nam otkrio uoči koncerta u Imotskom: 'Super sam! Marka nagovaram na još jedan nastup'

Nakon veličanstvenog koncerta u Kninu gdje je binu dijelio s Majom Šuput, pjevač Mate Bulić stigao je u Imotski gdje se priprema za novi koncert. Na stadionu Gospin dolac nastupit će s Draženom Zečićem i Markom Perkovićem Thompsonom.

- Na bini će biti Big Band, a radi se o najvećem glazbenom spektaklu u regiji, to moram reći. Poslije toga, slijedi Markov koncert, ja se nadam i drugi, a nagovaram ga i na treći - radosno nam je ispričao Bulić.

Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Rekao nam je i kako je Marko Perković Thompson 'spreman na povratak' nakon dvije godine pauze, ali također i da je Mate spreman za novi nastup.

- Ja još uvijek kao momak živim - kroz smijeh nam je rekao pjevač na pitanje kako je trenutno.

Pitali smo ga u telefonskom razgovoru i kako teku pripreme za nadolazeći koncert u Imotskom.

- Super teku pripreme. Radi se o tri pjevača koje narod voli, svaki na svoj godinama je posebna karizma. Sastaju se na jednom mjestu pa su ljudi i kupili kartu kako bi uživali u izvedbama nas trojice - kazao je Bulić.

Bulić i Maja Šuput nastupili u Kninu

On je sinoć nastupio s Majom Šuput u Kninu povodom Oluje, a zajedno su zapjevali i duet 'Dvije lude'.

- Kad ti pjeva cijeli trg, tu je bilo nekoliko tisuća ljudi koji pjevaju u glas tvoje pjesme, a među njima ljudi od 7 do 77. Čovjeku srce mora biti kao Dinara - s ponosom nam je rekao Mate i dodao:

- Sve je dobro bilo, znaju ljudi tko je Mate Bulić i tko je Maja Šuput. Super izvođači i atmosfera te se dala jedna odlična i kompletna emocija.

Nastup će mu ostati u sjećanju, kao i djevojčici koja mu se u jednom trenutku pridružila na pozornici.

- Ja sam vidio roditelje kako drže dijete koje pjeva cijeli koncert sve pjesme i to od početka pa do kraja. U jednom trenutku su je doveli na binu i pjevala je sa mnom. Sretna je bila što pjeva sa mnom, kao i ja što mi se pridružila te ljudi ispred. Tako da, kad to mladi puk tako prihvaća, stvarno ti je to iznimno zadovoljstvo - ispričao je Mate koji je u Kninu imao 'uobičajeni repertoar za svakoga'.