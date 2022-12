Bulić o komi i borbi s koronom: 'Dolazio mi je svećenik, hvala dragom Bogu što me ostavio!'

Legendarni glazbenik Mate Bulić (65) vratio se na pozornicu nakon mjeseci provedenih u komi. Osjeća se jako dobro, a mršaviji je čak dvadesetak kilograma. Za njegovo zdravlje brinuli su najbolji njemački liječnici i sada je to teško razdoblje iza njega. Kako je izgledala njegova borba s koronavirusom, u kojoj je jedva izvukao živu glavu, kralj dijaspore progovorio je u intervjuu za InMagazin.

- Teško pričam detalje iz tog perioda. Taj dio od šest mjeseci i inducirane kome je bila situacija u kojoj ja nisam apsolutno vladao sobom. Dolazili su ljudi koji su mi se javljali, svećenik je dolazio, pa su došli liječnici, i ja se tog dijela uopće ne sjećam - kazao je Mate pa dodao da se sjeća tek drugog dijela.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Dakle to je već bio 7. mjesec, kad su me stavili na civilni sektor i tu sam na neki način počeo razgovarat i komunicirat sa ženom koja je jako, jako pazila na sve ono što se događalo oko mene. Vrlo je bila decidna u tome što meni treba, osjećala je jer me zna dugo godina, i na neki način sam ja kroz ta neka dva i pol, tri mjeseca, tek na neki način znao da mi se nešto dogodilo - ispričao je.

Pitao je, kako je kazao, što mu je bilo da je ovako mršav.

- Sto nekakvih pitanja, pa su mi rekli da sam dobio koronu. Ali ovom prigodom moram reći, zahvaljujući mojoj kćeri Ani čiji je susjed predsjednik uprave klinika u Njemačkoj, baš su prijatelji bliski, mu je rekla: 'Doktore, moja tata umire, morate mu pomoć'. I on je skočio, vrlo se angažirao, a uz tu nekakvu priču, uz njemačku disciplinu i moju upornost, nadam se da je Bog rekao: 'Ajde, još malo ćemo ga ostavit, pa ćemo vidjeti šta ćemo s njim poslije - rekao je Bulić.

Foto: Privatni album

Osim toga, kazao je da su mu u tom periodu svi govorili: 'Mate samo pjevaj!'. Zaključio je da je to jedan vid rehabilitacije, jedne dobre vibre, jedno resterećenje.

- I dobro, to je sve došlo na svoje, ja sam presretan i hvala dragom Bogu što me ostavio i što mi je dao da mogu ponovno radit ono što najviše volim - dodao je.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

