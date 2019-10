Bulić turneju nazvao po hitu koji ima 5,4 milijuna pregleda

Već duži niz godina dugujem svojoj publici velike dvoranske koncerte. Stjecajem životnih okolnosti nismo stigli ranije, no zato sam sa svojom ekipom suradnika odlučio da je sad pravi trenutak. Turneju sam nazvao 'Ja sam na vas ponosan' i bit će to moja zahvala svima koji me vjerno prate tijekom svih ovih godina. Obećajem da ćemo napraviti spektakularne koncerte, kakve moja publika zaslužuje, poručio je Mate Bulić (62).

Pjevač je najavio tri spektakla, koja će u veljači 2020. prirediti publici u Splitu, Osijeku i Zagrebu. 'Kralj dijaspore' turneju je nazvao po hitu koji na YouTubeu ima 5,4 milijuna pregleda.

Turneja počinje 20.02. u splitskoj Areni, da bi dva dana kasnije, 22.02., stigla do Osijeka i Gradskog vrta te trijumfirala 29.02. pred zagrebačkom publikom u dvorani Dražena Petrovića.

Njegovi najveći hitovi su: 'Domu mom', 'Gori gora, gori borovina', 'Moja Hercegovina', 'Narodno veselje', 'Ja još uvijek kao momak živim', 'Tiho, tiho teče Neretva'...

