Buran život: Neda je patila od depresije i htjela usvojiti dijete

Legendarna glumica Neda Arnerić i jedna od najvećih zvijezda jugoslavenskog filma preminula je u 67. godini. Pronađena je mrtva u svom stanu na Vračaru u Beogradu, a iza nje je ostao bogat filmski opus.

Neda Arnerić karijeru glumice počela je vrlo rano. Kad je imala 10 godina počela je učiti glumu kod poznatog beogradskog glumca i redatelja Bate Miladinovića. Ujedno je bila i članica dječje dramske grupe Radio-televizije Beograd. Ujedno, pohađala je i satove baleta, pa ju je već s 13 zapazio redatelj Puriša Đorđević. Dao joj ulogu u filmu 'San', o djeci kojoj je Drugi svjetski rat razbio snove.

Završila je dva razreda beogradske Devete gimnazije i sa 16 godina već je bila upisala Akademiju za kazalište, film, radio i televiziju, u klasi profesora Milenka Maričića. No, kako je jednom ispričala novinarima, Akademiju je samovoljno napustila nakon druge godine studija.

Do 18. godine Neda Arnerić je već imala 10 snimljenih filmova u kojima je igrala glavne uloge, a počela je dobivati i angažmane iz inozemstva. Akademiju zbog toga nikad nije završila jer su pravila bila stroga i zabranjivala su mladim glumcima da igraju u profesionalnim projektima.

Foto: Screenshot Youtube

- Snimali smo 'Sutjesku' i upoznala sam slavnu glumicu Mariu Schell i njezinog supruga, redatelja Veita Relina. Dugo sam s njima pričala i pitala ih što bi bilo pametnije, da napustim uloge i film i dovršim studij ili da napustim Akademiju i nastavim snimati filmove. Oboje su mi savjetovali da nastavim igrati u filmovima, a da studij mogu završiti uvijek i da bi to bio čisti gubitak vremena - rekla je novinarima kad je jedva imala 18 godina.

Do tad je već iza sebe imala uloge i u izraelskoj i francuskoj produkciji. Na prvi angažman u Izraelu s njom je otputovala i njezina majka. Nedin otac je bio liječnik, a majka domaćica pa je mogla s kćeri putovati i pratiti ju na setovima. Iako je do 1968. snimila već desetak filmova, proslavio ju je film 'Višnja na Tašmajdanu' Puriše Đorđevića u kojem je igrala s Vladimirom Petrovićem Čkaljom, Velimirom Batom Živojinovićem i Radmilom Savićević. Isti redatelj angažirao ju je i u filmu 'Podne', u kojem je glumila djevojku čija ljubav prema Rusu neće imati sretan završetak.

Foto: Screenshot Youtube

Igrala je u filmu 'Hamsin' upravo s Mariom Schell. No već na idući set u Parizu otputovala je sama. Angažirao ju je francuski redatelj Francois de Roubaix, a budući da nije znala riječi francuskog, poslali su ju na intentzivni tečaj koji je pohađala mjesec dana.

Tih godina ispričala je novinarima i da je, unatoč uspjesima nesretna jer nema djetinjstvo poput svojih vršnjakinja.

- Ne mogu otići u neki klub i bezbrižno se isplesati jer me svi prepoznaju. Moji vršnjaci često puta su vrlo okrutni i svašta mi govore i dobacuju i na ulici. Ne žele me u društvu jer misle da sam umišljena i da nemamo zajedničkih interesa. Govore mi neka idem svojim filmašima i neka se s njima družim, a to su sve ljudi mnogo stariji od mene - rekla je Neda kad je imala samo 17 godina.

Budući da je napustila Akademiju, roditelji su inzistirali da mora završiti neki fakultet. Odlučila se za Filozofksi fakultet u Beogradu i upisala povijest umjetnosti. Unatoč brojnim angažmanima i putovanjima, Neda je diplomirala, a u međuvremenu naučila je i još tri strana jezika. Uz engleski koji je učila u školi, naučila je i ruski, a upisala je i satove njemačkog.

- Znanje jezika za glumce je iznimno važno. Nikad si neću oprostiti što sam izgubila posao u jednom filmu o Pablu Picassu jer nisam znala španjolski - rekla je jednom Arnerić, koja je diplomirala povijest umjetnosti 1980. godine.

U bivšoj Jugoslaviji bila je pravi seks-simbol.

Foto: Screenshot Youtube

Od 1969. godine podjednako su ju angažirali i strani i domaći redatelji, ali su joj roditelji zabranili da nastavi karijeru u inozemstvu iako je za to imala mnoge prilike. Budući da joj je otac bio ugledni i poznati liječnik, nije bio najsretniji što mu se kćer nekoliko puta pojavila obnažena u filmovima i nije previše odobravao to što radi.

Tijekom karijere Neda Arnerić snimila je više od 100 filmova. Tijekom 90-ih u Beogradu se i aktivirala u politici. Bila je protivnica režima Slobodana Miloševića, pa se 1996. učlanila u Demokratsku stranku Zorana Đinđića, kasnije ubijenog u atentatu. On ju je ohrabrio da uđe i u parlament, no nakon njegove smrti prestala se baviti politikom.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

I njezin privatni život često puta je bio izložen očima javnosti. Prvi put se udala za kolegu Dejana Karaklajića. Upoznali su se na snimanju 'Užičke republike' pa je zbog velike ljubavi nazvala agenta i rekla mu da odbija ulogu jer se udaje. Čak ni prijetnje da zbog toga više neće dobivati inozemne uloge nisu ju preplašile. Ipak, samo dvije godine kasnije se razvela, no s Karaklajićem je ostala u prijateljskim odnosima.

Idući brak je također šokirao javnost. Udala se za slavnog glumca Radu Markovića, koji je od nje bio stariji 32 godine. Svi su se urotili protiv nje i njezinog izbora, a naročito je zbog toga imala problema u vlastitoj obitelji. Njezinom odabraniku protivila se i njezina majka, no ni to Nedu nije pokolebalo. I taj brak nije potrajao. Razveli su se tri godine kasnije, a kako je poslije govorila novinarima – uz Radeta je zavoljela ozbiljnu glazbu, tenis, skijanje i prirodu. Zanimljivo, ali Neda je bila mlađa čak i od Radetovog sina, poznatog filmskog redatelja, Gorana Markovića. On je prihvatio očev novi brak, pa se i Neda jednom prisjetila:

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Goran je bio beskrajno duhovit čovjek. U vrijeme kad sam bila u braku s njegovim tatom, to je za sve nas bila smiješna situacija. Bila sam mu, zapravo, maćeha pa me tražio džeparac i pitao što sam kuhala za ručak. Poslije je i Goran povukao na tatu, jer uvijek je imao mlađe žene. Ne pada jabuka daleko od stabla - govorila je.

Konačno, 5. listopada 1981. godine Neda je nakon predstave 'Mušica' upoznala svog trećeg supruga. Milorad Meštrović, maksilofacijalni kirurg, došao je pogledati predstavu, a nakon toga ju je pozvao na večeru. Ubrzo su počeli živjeti zajedno i vjenčali se, a ostali su zajedno sve do njegove smrti u prosincu 2018. godine.

"On je meni sve. Sin, brat, muž, tata, ljubavnik i prijatelj. Toliko sam sretna što smo izgurali zajedno. Bilo je tu raznih čudesa, nismo bili sveci, ali smo danas najveći prijatelji."

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Unatoč tomu što je bio estetski kirurg, Neda je velika protivnica kirurških zahvata kojima se, kako je govorila, kupuje mladost.

- Djevojke danas stvarno pretjeruju. Sve su nalik jedna drugoj – iste usne, iste grudi, isti nosevi. To nisam vidjela nigdje u Europi - rekla je jednom glumica koja se nikad nije podvrgnula ni jednom tretmanu, a u formi se održavala tjelovježbama i jogom.

Meštrović je bio s njom u stanu i kad je 2016. pala s balkona. Iako se nagađalo da se pokušala ubiti i da je u teškom stanju, te da će ostati nepokretna, ubrzo se oglasila i sve demantirala:

Foto: Screenshot Youtube

- To su čiste gluposti. Bio je to nesretni slučaj i zahvaljujući liječnicima brzo se oporavljam. Nema ni govora o teškim ozljedama - rekla je Neda Arnerić.

Neda nikad nije imala djece iako su to željeli i ona i suprug Milorad.

- Htjeli smo jednom i posvojiti dječaka, no procedura je bila toliko komplicirana da smo na kraju morali odustati - rekla je u jednom inervjuu prije nekoliko godina. Stoga se jako vezala za djecu svog brata.