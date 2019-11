Ćaću s Ninom Badrić upoznao Arapović: HDZ je dobro plaćao

Kupit ćemo vam skupe čizmice, osigurati masne honorare... Učinit ćemo sve da budemo prijatelji. Plivat ćete u bogatstvu, a mi ćemo objavljivati zajedničke fotke s ljetovanja. Moto je to kojim su se vodili poduzetnici koji su u vrijeme privatizacije zgrnuli bogatstvo. Po glazbene miljenike slali su privatne avione da im zapjevaju u dnevnom boravku. Po logici ‘vidjela žaba da se konj potkiva’ u utrku za zvjezdanim prijateljstvima i suradnjama ušli su i političari. Bahatiji nego ikad, ucjenjivali su, prijetili... Ako A zvijezdu nisu mogli dobiti, plaćali su joj da ne pjeva za druge. A oni su poslušno pjevali kako je politika dirigirala jer ih je zanimao keš. Istražili smo tajne dugogodišnje sprege politike i estrade te što se sve radilo ispod stola. Danas pak svi pjevaju drugu pjesmu. Pjevači se zaklinju da nisu pjevali poduzetnicima skinutima s trona, a političari kažu da su zvijezde nepotrebne i skupe.

Plodonosna 2007. Bila je to godina kad je politika voljela estradne zvijezde i bila spremna odriješiti kesu da ih dobije. No ako nije išlo milom, išlo je silom.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih hrvatskih estradnih i glazbenih menadžera Zoran Škugor za 24sata je ispričao svoje viđenje pjevačkih angažmana u političke svrhe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zrinko Tutić je napisao pjesmu, a trebali su pjevati Tony Cetinski, Vanna i Gibonni. Od mojih pjevača oni su tad pjevali za HDZ. Nisam htio da Vanna sudjeluje u tome i dogovorio sam se s njom da odbije ponudu - rekao je Zoran Škugor.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Tad je počela njegova agonija. Nazvao ga je utjecajni političar i rekao da baš žele Vannu, snahu poznatog HDZ-ovca, redatelja Antuna Vrdoljaka. Navodno je ucijenio Škugora riječima: 'Ako nam je ne daš, uhapsit ćemo te'. Potom je, kako dalje ide priča, Škugor sve to ispričao Vanni. Navodno joj je rekao: 'Ako ne prihvatiš, gotov sam, ali odluka je na tebi'. I Vanna je prihvatila.

To nije bio prvi put da je politika poznatog menadžera dovela pred zid. Ali bio je to zadnji i odlučujući udarac. Ranije, u vrijeme najveće dance manije, dobio je 'ponudu' da proda tvrtku ZgZoe i makne se sa scene. Škugor je već govorio u medijima da se stvorio tim ljudi - dva, tri skladatelja, jedna diskografska kuća i ZAMP, koji su krenuli na njega. Slali su mu tjelohranitelje, prijetili mu na razne načine. Nije popuštao pritiscima, a odluku o povlačenju sa scene donio je kad se 'problem ZgZoe' počeo rješavati institucionalno.

Foto: 24sata

- Kad sam vidio da mi ZAMP za CD koji sam prodao za 35 kuna traži da im platim 56 kuna, shvatio sam da se uključila prejaka sila. Bilo je još financijskih pritisaka - kad sam tužio jednog pirata, koji je prodavao moje CD-ove, promijenilo se dvoje sudaca na tom predmetu i na kraju je presuda bila da ja moram platiti 72 tisuće kuna! Donijeli su presudu u korist pirata! - rekao je Škugor 2014.

PJEVAČICE I SANADER NA KAVAMA

Sjeo je tad s Tonyjem, Vannom i Ninom te im rekao da zajedno idu dalje, s namjerom da se presele u Sloveniju ili Švicarsku. Njih je, priča Škugor, uhvatio strah. Shvatio je da je politika poželjela omastiti brk njegovim dijelom kolača i morao je odstupiti.

Foto: PIXSELL

Te 2007. estradne zvijezde ispijale su kavice s tad moćnim Ivom Sanaderom. Bez puno pregovora i muka dogovarali su se pozamašni honorari za koje pjevački moguli nisu trebali ni zagrijavati glasnice. Pjesma, dvije i deseci tisuća eura su na računu ili u čarapi. U vladinim odajama tako se svojedobno našla i pjevačica Nina Badrić oči u oči s tad najmoćnijim političarom Ivom Sanaderom. Nisu bili sami. Ispijala se kavica u grupi Sanaderovih uzdanika. Razmjenjivali su se osmjesi zadovoljstva, zahvaljivali se na suradnji, a pomisao na debeli honorar mogla je stvoriti samo dodatnu ugodu. Sedam godina kasnije dobro raspoloženje i zadovoljstvo za sklapanjem ugodnog posla zamijenilo je znojenje u sudnici, nelagoda i pravdanje o honorarima.

Nekadašnji predsjednik vlade, kojega su kolege toliko uvažavali da su mu bespogovorno i travnjak kosili, mekane kožne fotelje moći zamijenio je tvrdim sudskim klupama i željeznim zatvorskim krevetima u bespomoći. Rijetko tko od Sanaderovih ljudi od povjerenja je ostao neokrznut njegovim ponorom. Tako su se i pjevači zbog politike prvi put našli na sudskim stolicama kao svjedoci.

ARAPOVIĆ POVEZAO NINU I ĆAĆU

- Nitko nije pitao ništa, za mene je ovo bio poslovni angažman, ispostavila sam fakture i sve je bilo plaćeno. Nisam pitala preko koga će što biti plaćeno - pravdala se 2013. pjevačica Nina Badrić, za koju se pričalo kako joj je iz 'crnih fondova HDZ-a' bilo isplaćeno oko 30.000 eura za nekoliko nastupa u njihovoj kampanji. Ona je pak tvrdila da joj je honorar u cijelosti isplaćen preko računa.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uz 10.000 eura za deset predizbornih nastupa, na kojima je otpjevala od dvije do tri pjesme, dodatno je dogovorila još dva samostalna koncerta u Karlovcu i Biogradu na moru za 5000 eura. Stranački rizničar Mladen Barišić, kojega je na poziv tajnice posjetila u njegovu uredu ravnatelja carine, predložio joj je da fakturu za te nastupe ispostavi za klub Hrvatski dragovoljac, na što je pristala.

Nije zaboravila napomenuti da je u toj kampanji za HDZ nastupalo mnogo njezinih kolega, poput Jacquesa Houdeka, Miroslava Škore, Mladena Bodalca, Vanne, Ivane Kindl, Miše Kovača, Dražena Žanka i Ivane Banfić. Ključna poveznica između Nine i HDZ-a bio je bivši košarkaški reprezentativac Franjo Arapović, koji je svojedobno rekao da je praktički osnivač HDZ-a i da ga je Tuđman zvao imenjakom.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Sanaderovo vrijeme bilo je najplodonosnije za pjevače, tvrde HDZ-ovci, čija je politička karijera bujala dok je Ivo Sanader upravljao strankom. Iako neslužbeno, svi prilično stidljivo govore o tom razdoblju, kao da i dalje zaziru od nekadašnjeg šefa. Bilo je važno koliko pjevač ili grupa može okupiti ljudi i da mu je cijena razumna. Pjevači nisu stranački označeni te ne dolaze po liniji poznanstava i sličnih stvari. Samo je popularnost bila važna, kaže nam bivši istaknuti HDZ-ovac. Drugi nam pak pojašnjava: 'Više ljudi u stranci je biralo pjevače. Uglavnom je sve išlo preko glavnog tajnika. Dražen Žanko bi ih kontaktirao kad su se u stranci dogovorili koga žele'.

No svi koji bi trebali znati koliko su stajali angažmani pjevača tvrde da ne znaju ili pak kažu da to nije pristojno ni pitati. Prema neslužbenim informacijama, njihove cijene su se kretale u desecima tisuća eura. Osim Nine Badrić, legenda Mišo ih je navodno stajao 80.000 eura, a jedan od svjedoka suđenja je javnosti objavio kako je Sanader 2007. navodno platio Marku Perkoviću Thompsonu pola milijuna eura da ne pjeva ni za jednu stranku. Obojica su također svjedočila na suđenju u slučaju Fimi medija. Thompson je na sudu izjavio kako je samo rekao Sanaderu da će podržati njihovu koaliciju na izborima.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- O naknadi nismo pričali niti sam inzistirao na tome. Sanader je znao da sam inzistirao na projektu gradnje crkve u Čavoglavama pa me pitao može li što napraviti. Poslali su oko 50 tisuća kuna. To sam dobio taj dan od Sanadera. Taj novac sam odnio župniku. O plaćanju mojih nastupa nije bilo govora. Nisam pjevao u kampanji za HDZ niti za ikoga - rekao je na sudu Thompson. Dok političari, mahom bivši Sanaderovi suradnici, škrto zbore o tim vremenima, ljudi iz glazbenog svijeta su puno otvoreniji. Čini se da njih ne mori sinkopa.

NINA NIJE PJEVALA IZ UVJERENJA

- Jedina tajna veza koja povezuje pjevače i političare je keš. Mogu oni naknadno vaditi račune, no isplaćivalo ih se u gotovini, i to oni znaju. Općenito govoreći, nevezano za političke angažmane, jedino Tonči Huljić i Zrinko Tutić nisu toliko grizli za lovu. Pjevače ne zanima politika. Pjevat će tko god im plati. Dakle, riječ je o interesu - govori nam dugogodišnji suradnik mnogih pjevača iz političkih krugova. Dodaje da Nina Badrić uopće nije tip koju zanima politika i da za HDZ nije pjevala iz političkih interesa.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- S pjevačima je priča jednostavna. Za honorar će ići i protiv svojih uvjerenja jer je to za njih samo posao - pojasnio je. Istaknuti HDZ-ov pjevač bio je Mladen Grdović. On je jedini znao i mimo honorara zabaviti političare nakon izborne gaže.

- Ne sjećam se da je itko od pjevača imao neke posebne prohtjeve, no to im ne bi ni prošlo jer su taj dio dogovarali s Matković, a zna se da je ona poznata po tome da ne popušta - kaže nam bivši Sanaderov suradnik dobro upućen u tu priču. Prisjetio se kako ih je Grdović zabavljao.

GRDOVIĆ ZABAVLJAO HDZ-OVCE

- Jedan događaj mi se urezao u sjećanje nakon skupa HDZ-a u Varaždinu. Otišli smo na večeru i pozvali Grdovića s nama. U jednom trenutku on je samoinicijativno uzeo gitaru i spontano zapjevao. Cijelo varaždinsko vodstvo HDZ-a diglo se na noge i zapjevalo s njim. Odlično smo se proveli - dodao je.

No Grdović nije zaboravio koliko je zadužio HDZ. Naime, sredinom 2004. u Kožinu kraj Zadra kretali su s rušenjem bespravne gradnje deset višeetažnih objekata u vlasništvu spomenutog pjevača.

- Neće rušiti dok sam ja ovdje. Budu li rušili, neka ruše mene s pet stanova koje sam kupio. Čovjek ima uredne papire. Uostalom, što mu nisu rušili kad je imao temelje, a ne sad kad je sagradio sve do kraja. Ako sruše kuće, srušit će i mojih 30 godina karijere i tri tisuće neprospavanih noći, a moram vam reći da cijelo vrijeme pjevam za HDZ i sad država ovo radi. Shvatit će Sanader kao najmoćniji čovjek u državi što želim reći - grmio je tad najpoznatiji zadarski pjevač Mladen Grdović.

Foto: Večernji list

Naš sugovornik iz glazbenog svijeta, koji je prijatelj s mnogim poznatim pjevačima, prisjetio se i tko se od estradnjaka upustio u političke vode.

- Jedini koji je opasno bio nastrojen za politiku bio je pokojni Tomislav Ivčić. On je bio HDZ-ovac iz dubine duše - priča nam sugovornik. Ivčić je 1990. u jednom intervjuu komentirao pjevanje na predizbornim skupovima HDZ-a i 'Budnicu' koju je sam napisao: 'Da sam s nečim kalkulirao, onda sam tu pjesmu mogao snimiti i do sada bih već zaradio tisuće maraka. Nisam. Želio sam samo pripomoći da ova stranka pobijedi na izborima u Hrvatskoj. Poslije me se nije moglo čuti na političkim skupovima i feštama. Nikad neću biti član nijedne stranke! Za moje poimanje to nije svojstveno umjetničkom biću'.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ivčića javnost, između ostaloga, pamti po skladanju i pjevanju pjesme na engleskom jeziku 'Stop the war in Croatia'. Član HDZ-a postao je 1990. te se u veljači 1993. kandidirao na HDZ-ovoj listi za zastupnika Sabora.

Svega nekoliko tjedana prije stupanja na tu dužnost poginuo je u prometnoj nesreći u Zagrebu. Osim njega, politikom se bavio i Ivčićev brat Đani Maršan, koji je bio hrvatski konzul u Austriji i Milanu.

Zlatni dukati su svirali za sve političare bez obzira na to kako su obojeni. Za 5.000 eura pjevali su kao slavuji i nije ih zanimalo koja je stranka u pitanju. A njih političari obožavaju, priča naš sugovornik. No kad god se malo popije, svi su slušali Šabana Šaulića i Tomu Zdravkovića. Čim krenu prvi taktovi ‘Zbog tebe sam sit kafano’, svi se dižu na noge.

Foto: Privatni albumI

Većina vam se izbezumi kad čuju ‘Dotako sam dno života’. To su pjesme koje stvaraju atmosferu i to je ono što sluša naša politika, dodaje naš glazbeni sugovornik i kaže da ne zna koliko su porazbijali tanjura i čaša lumpajući noćima. Pitali smo zna li u kakvoj glazbi uživa Sanader te jesu li pjevači koji su nekad pjevali za HDZ i njegov izbor.

MIŠO U CRNOJ ODORI HOS-A

- Ma ne, on voli klape, no puno više su u glazbi uživali Franjo Tuđman i Gojko Šušak - kaže. Sanader je rijetko govorio o svojem glazbenom ukusu. Dok je Thompson bio u centru pozornosti zbog spomenutih pola milijuna eura da ne pjeva, Sanader je rekao kako i ne sluša Thompsona, ali da mu je draga pjesma 'Lijepa li s'”. Ali volio je Mišu. Pjevači koji su se na bilo koji način dotakli politike, dodaje naš sugovornik, radili su to iz inata.

Foto: Robert Anic/PIXSELL/

- Legendarni Mate Mišo Kovač zapjevao je za HSP nakon obiteljske tragedije, a poslije je iz inata pjevao za HDZ - kaže nam naš sugovornik. Mišo je prije prvih višestranačkih izbora u intervjuu za Nedjeljnu Dalmaciju izjavio: 'Ako ovi dođu na vlast, za mene ovdje više nema mjesta'. Pri tome je mislio na HDZ. Nakon gubitka sina nadao se da će mu doticaj s Hrvatskom strankom prava pomoći da rasvijetli okolnosti pod kojima mu je sin izgubio život. U crnoj odori HOS-a počeo se pojavljivati na stranačkim skupovima.

SANADER KIT, MESIĆ RONILOC

- Sjećam se dana kad nam je došao Mišo u Dom ‘Ante Starčevića’ i rekao da nam se želi pridružiti. Bilo je to netom nakon smrti njegova sina. To mu je bio okidač za svojevrstan politički angažman. Naravno, on se svodio na pjesmu koju je Mišo poklanjao publici. Sjećam se da je bio pod teškim šokom. Mislim da se nikad nije oporavio od te tragedije. Nadao se da će uz pomoć HSP-a i HOS-a doznati kako mu je sin stradao, no nikad se to nije dogodilo - priča nam Anto Đapić, koji je nakon ubojstva Ante Paradžika 1991. bio privremeno potpredsjednik HSP-a, a kasnije njihov saborski zastupnik.

- Zašto je odabrao baš HSP? Mislim da je razlog bio što mu je sin bio veliki desničar. Za stranku je zapjevao na splitskoj rivi 1992. Jako je bilo emocionalno teško gledati taj nastup. Ne sjećam se koja je točno pjesma bila. Nekako mi se čini ‘Grobovi vam nikada oprostiti neće’, no nemojte me uzeti za riječ - priča nam Đapić, koji se i privatno družio s Mišom.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Nikad za HSP nije pjevao za naknadu. Mišo je zaista odličan čovjek za društvo. U to vrijeme smo se nešto i privatno družili kod njega u Radićevoj u stanu. Bilo mu je jako teško. Stres ga zapravo nije pustio cijeli život. U stranci je ostao dok se Paraga i ja nismo razišli. Kad se HSP podijelio, i Mišo je otišao - priča Đapić koji se ne sjeća kako se Mišo okrenuo HDZ-u, ali najviše voli čuti Mišinu 'Sutra mi sude zbog ljubavi lude'.

- Dobra mi je jer govori dokle ljubav može ići - rekao je Đapić. Naš sugovornik koji se godinama družio s pjevačima prisjetio se kako je sam Mišo opisao priklanjanje HDZ-u.

Foto: PROMO

- Rekao je da je Sanader kit i da neće valjda ići onom roniocu Mesiću, misleći na tadašnjeg ministra kulture. Ja mislim da je iz nekoga inata otišao HDZ-u - rekao je naš sugovornik. Mišo je pak na suđenju Sanaderu rekao da se HDZ-u okrenuo zbog sina koji se ondje učlanio 1990. Za razliku od mlađih kolega, legenda Mišo nije skrivao koliko je i kako bio plaćen za nastupe.

PRESKUPI I NEPOTREBNI PJEVAČI

- Meni su plaćeni putni troškovi i za orkestar, dnevnice spavanje i to. Evo, ugovor o djelu, nije potpisano, a je, potpisao ga je Ivan Jarnjak - pričao je pomalo nesuvislo. Dodao je da je Mladena Barišića upoznao preko bivšeg predsjednika i da je Barišić bio najveći sluga Sanaderu. Za razliku od vremena kad su od jedne kampanje mogli živjeti cijelu godinu, nakon 2010. došlo je vrijeme društvenih mreža, zbog kojih su istisnuti iz kampanja.

- Preskupi su i nepotrebni jer za ništa novca danas se preko društvenih mreža dopire do većeg broja ljudi. Puno više nego što ih može okupiti pjevač - kaže nam iskusni HDZ-ovac.