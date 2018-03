Cage je Superman nakon 30 godina: Sina nazvao po njemu

U mojoj mašti je film o Supermanu koji sam trebao snimiti s Timom moćniji nego bilo koji drugi o tom superjunaku, rekao je jednom glumac Nicolas Cage (54) o nesuđenoj ulozi u 'Superman Lives'. Prošlo je 30 godina od propalog projekta sa redateljem Timom Burtonom (59) i Cage će napokon utjeloviti Supermana kojeg obožava od djetinjstva.

Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

- Strip o njemu mi je bio jedan od omiljenih, a zahvaljući tom hobiju sam naučio čitati - istaknuo je glumac koji će posuditi glas Supermanu u animiranom filmu 'Teen Titans GO! To The Movies'. Riječ je o filmskoj adaptaciji animirane serije s Cartoon Network. Njegova kolegica Kristen Bell (37) posudit će glas Jade Wilson, komičar James Corden (39) dobio je ulogu Ballon Mana, glazbenica Halsey (23) utjelovit će Wonder Woman dok će reper Lil Yachty (20) biti Green Lantern.

Foto: YouTube screenshot

- Svaki superheroj ima utjecaj na fanove pa osjećamo veliku odgovornost kada pronalazimo glas za svakog lika. Mora pristajati ulozi, ali i zaigranom tonu Titana i ushićeni smo zbog ove glumačke ekipe - rekao je izvršni producent Sam Register (48) za novine USA Today. Cage je prije nekoliko godina rekao da je prestar kako bi sada utjelovio Supermana u filmu kada se spominjalo njegovo ime. Koliko glumcu znači lik Supermana, pa i u crtiću dokaz je njegov mlađi sin kojeg je nazvao Kal-El (13) što je pravo ime superjunaka.

Foto: PIXSELL

- Supruga je htjela originalno, ali i neobično i lijepo ime. Sjetio sam se starih stripova o Supermanu i predložio Kal-El. I meni i supruzi se svidjelo ime jer predstavlja nešto dobro, unikatno i američko. Usto je u njemu nešto magično - objasnio je jednom glumac koji je Kal-Ela dobio sa trećom suprugom, bivšom konobaricom Alice Kim (35). Razveli su se u siječnju 2016.

Foto: HT/Press Association/PIXSELL

Cage ima starijeg sina Westona Coppola (27) s bivšom djevojkom, glumicom Christinom Fulton (50). Prva supruga mu je bila kolegica Patricia Arquette (49), a druga kćer slavnog pjevača Elvisa Preseyla, glazbenica Lisa Marie Presley (50).