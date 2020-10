Cage: 'Kao mlađi sam se na snimanju zaljubljivao u glumice'

<p>Legendarni glumci <strong>Nicolas Cage</strong> (56) i <strong>Pedro Pascal </strong>(45) posljednjih su dana na jugu Hrvatske snimali film 'The Unbearable Weight Of Massive Talent', a Cage je <a href="https://www.interviewmagazine.com/film/nicolas-cage-marilyn-manson-in-conversation">u intervju s <strong>Marilynom Mansonom </strong></a>(51) otkrio brojne anegdote iz privatnog života. Među ostalim, priznao je kako nikada nije uzeo godišnji odmor i da voli biti okružen mačkama, ribama, gmazovima...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nicolas Cage u Hrvatskoj</strong></p><p>- Upravo sam kupio afričku vranu. Zove se Huginn. Kaže 'bok' kad uđem u sobu i 'bok' kad odem. Drugo jutro počela se smijati i nazvala me šu*kom - ispričao je.</p><p>Rekao je i da je oduvijek htio biti novinar.</p><p>- Bio sam u srednjoškolskim novinama i uživao sam u tome. Volio sam biti novinar. Jako me fascinira snaga novinarstva i moć razgovora. Ovo što sada radimo je uzbudljivo - kazao je.</p><p>Otkrio je i kako je njegov magični broj sedam.</p><p>- Znam da je klišej, ali taj broj za mene ima moć - poručio je.</p><p>Iako živi u Las Vegasu, kaže da se posljednji put kockao prije 30-ak godina. </p><p>- Bio sam na Bahamima, ušao sam u kasino i osjećao se pobjednički, kao da ništa ne može poći po zlu. Moja igra bila je rulet. Ušao sam s 200 dolara i nisam propustio broj, do te mjere da je gospođa koja je vrtjela kotač rekla kako joj nema ništa slađe od ponavljača. Za 20 minuta pretvorio sam 200 u 20.000 dolara pa sam otišao i našao sirotište na Bahamima, upoznao svu djecu i ravnateljicu te rekao: 'Ovo je za vas'. Stavio sam joj 20 tisuća dolara u ruke i odšetao. Nikad više nisam kockao, jer da jesam, to bi uništilo snagu tog trenutka - ispričao je.</p><p>Dodao je kako se ne može živjeti u Vegasu ako ste kockar.</p><p>- Vidio sam kako kocka uništava ljude. Od svih ovisnosti, mislim da je to najgora - rekao je.</p><p>Manson ga je zatim upitao je li mu teško ne zaljubiti se u glumicu s kojom snima ljubavne scene.</p><p>- Bilo je teško kad sam bio mlađi. Bio sam vrlo moćan zaljubljen u Deborah Foreman kad smo radili 'Valley Girl'. Puno sam osjećao za Bridget Fonda kad smo snimali 'It Could Happen to You', i za Penélope Cruz kad smo glumili u 'Captain Corelli's Mandolin'. Ali, kako sam postajao stariji, to me više nije zanimalo. Bavio sam se poslom - priznao je.</p><p>Za kraj se osvrnuo na djetinjstvo i svoj odnos prema ženama.</p><p>- Moja stvarnost sa ženama mistificira još od mog rođenja. Nemam nijednu sestru i moja majka je činila najbolje što je mogla, ali zapravo nije uvijek bila u stanju da bude tu za mene, tako da nikada nisam imao žensku energiju tijekom odrastanja. Imao sam dva starija brata, a otac mi je bio skrbnik, tako da sam oko sebe imao puno muške energije - objasnio je, a potom zaključio:</p><p>- Žene su uvijek bile najljepša, najnevjerojatnija, najtajanstvenija i najzanimljivija bića, stoga sam ranjiv kada su one u pitanju.</p>