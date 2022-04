Cage otkrio ime djeteta koje očekuje s mlađom suprugom

Glumac Nicolas Cage (57) gostovao je u emisiji 'Kelly Clarkson Show' te progovorio o spolu te imenu djeteta koje očekuje sa suprugom Rikom Shibatom (27).

- Dobit ćemo djevojčicu - rekao je na što je publika zapljeskala. Nešto kasnije otkrio je da će se djevojčica zvati Lennon Augie po pokojnom legendarnom Johnu Lennonu te Cageovom pokojnom ocu Augustu 'Augie' Coppoli.

Naime, sjetio se vremena kada je njegov otac August Augie Coppola bio DJ te je puštao hit pjesmu Beatlesa, Across the Universe. Glumac je imao četiri godine kada je prvi puta čuo tu pjesmu. Kaže da se u tom trenutku potpuno 'smrznuo' i 'paralizirao' te da mu je od tada najdraža pjesma. Tako su on i Rika došli na ideju da malenu nazovu Lennon Augie.

Cage je svoju mlađu suprugu upoznao u njezinom rodnom Japanu 2020. godine, a nedugo nakon toga zaručili su se putem FaceTimea. Vjenčali su se 16. veljače prošle godine na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu.

Inače, Riko je mlađa četiri godine od svog posinka Westona Cagea Coppole kojeg je Cage dobio s glumicom Christinom Fulton. Uz njega postala je pomajka i Kalu-Elu (15) kojeg Nicolas ima iz braka s konobaricom Alice Kim.

