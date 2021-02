Dvojica najpoznatijih britanskih umjetnika, pjevač Elton John (73) i glumac Michael Caine (87), udružili su snage u šaljivoj reklami kako bi potaknuli javnost na cijepljenje protiv covida-19. U reklami od 90 sekundi, John parodira svoju flambojantnu reputaciju, dok se Caine ruga samome sebi ponavljajući poznatu krilaticu koju koriste njegovi bezbrojni imitatori: 'To ne zna mnogo ljudi'.

Britanija je do sada isporučila prve doze cjepiva za više od 12,6 milijuna ljudi i na putu je da dostigne svoj cilj od 15 milijuna cijepljenih u četiri glavne prioritetne skupine, uključujući one starije od 70 godina, do 15. veljače. Međutim, postoji zabrinutost da će se neki ljudi kloniti cjepiva zbog dezinformacija ili teorija zavjere o cijepljenju.

U reklami, objavljenoj u srijedu, u glavnoj ulozi pojavljuje se John koji se pretvara da je na audiciji za ulogu u reklami. Redatelji ga kritiziraju zbog glumačkih sposobnosti i previše 'showbiza', a pjevač zatim imitira Cainea.

Nakon što se pretvara da je primio cjepivo, zapjeva jednu od svojih hit-pjesama 'I'm Still Standing', na što mu redatelj dobaci: 'Hvala Eltone, javit ćemo vam se'. Nezadovoljni John odgovora kako u tako kratkom roku neće naći nikoga poznatijeg od njega, prije nego što se reklama prebaci na Cainea kako se cijepi. Caine se u reklami predstavi i kaže kako je upravo primio cjepivo protiv covida.

- Nije boljelo - to ne zna mnogo ljudi - govori.

Redatelj se zahvali Caineu te dodaje: 'Obavijestite malenog da nije dobio posao'.

Govoreći o svom sudjelovanju u reklami, John je izjavio da je želio sudjelovati kako bi ljudima pokazao prednosti cijepljenja i kako pomaže u zaštiti sebe i ljudi koje volimo.

- Nadam se da se možemo svi okupiti i dati svoj doprinos u borbi protiv ove bijedne bolesti - rekao je John.