Caitlyn Jenner (71) danas je objavila da će se kandidirat za guvernerku Kalifornije. Zvijezda reality showa 'Keeping Up With the Kardashian', ulazi u politiku, a otkako je prije nekoliko godina prošla proces transformacije i postala žena, snažno zagovara prava i slobode žena.

- Kandidiram se. Za Kaliforniju se vrijedi boriti - napisala je.

Predala je papire za kandidaturu na izborima u kojima će pokušati s pozicije skinuti trenutačnog guvernera i demokrata Gavina Newsoma.

Njezin prijatelj, Brad Parscale, ujedno i šef Trumpove kampanje, pomogao joj je sastaviti tim ljudi koji će joj pomoći s kampanjom iako on neće biti dio iste.

Ljubitelji reality showa, ali i članica klana Kardashian/Jenner već su poručili na društvenim mrežama kako im je drago što u politiku dolazi netko 'njihov'.

- Gledali smo je godinama, tada je bio muškarac i zvao se Bruce, ali to je to. Imam osjećaj kao da se poznajemo. Može donijeti puno dobrog i promjene, to nam treba - pišu u komentarima.