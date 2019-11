Caitlyn Jenner: 'Osuđuju me! Dosta je, selim se u Australiju'

Caitlyn Jenner (70) angažirana je za novi reality show, a s obzirom na to da je godinama bila pred kamerama zbog showa 'Keeping Up With The Kardashians', to joj ne bi trebalo predstavljati neki veliki problem.

POGLEDAJTE VIDEO O OBITELJI KARDASHIAN/JENNER:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Međutim, otkako je snimala show sa svojom suprugom Kris Jenner (64) i ostalim članovima obitelji, od tada se mnogo toga promijenilo. Ona više nije Bruce Jenner, otac Kendall i Kylie Jenner već je promijenila spol i postala Caitlyn. Zbog toga ju je čak i obitelj zamrzila.

Foto: Marko Ercegović

Doduše, nisu joj zamjerali to što je odlučila promijeniti spol, nego to što je bila na nekim zahvatima bez da je njima išta rekla. Veliki zaljubljenici u tu reality emisiju i sad smatraju da to nije trebala napraviti, a čini se da su osude Caitlyn došle preko glave.

Foto: Reuters/PIXSELL

Zato se seli u Australiju, gdje će sudjelovati u showu “I’m A Celebrity... Get Me Out of Here”. Priča se da će zbog toga dobiti popriličnu svotu, odnosno da su joj platili oko 4,3 milijuna kuna za ulazak u emisiju.

Foto: Instagram

- Dosta joj je Amerike, to je rekla. Tamo je osuđuju. Da su joj ponudili da sudjeluje u tom showu u Americi, ne bi pristala - ispričala je njezina prijateljica Pam Behan, koja je bila i dadilja jedno vrijeme njenoj djeci. Još jedan potencijalni razlog zbog kojeg odlazi u show je kako bi je obitelj više poštivala.

Caitlyn je nedavno čestitala bivšoj supruzi Kris rođendan, ali ona ju je potpuno ignorirala.

- Sretan rođendan ovoj posebnoj ženi. Ti si posebna majka i poslovna osoba. Volim te - napisala je Caitlyn.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':