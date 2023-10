Caitlyn Jenner progovorila je o bivšoj supruzi Kris: 'Više nikad ne razgovaramo. Da, tužno je...'

Caitlyn Jenner (73) gostovala je u emisiji This Morning gdje je pričala o bivšoj supruzi Kris Jenner (67) i odnosu s djecom. Caitlyn, koja je prije promjene spola bila Bruce, u braku je s Kris bila 22 godine, a zajedno imaju dvoje djece - Kendall (27) i Kylie (26). Caitlyn se brinula i o Khloe, Kourtney i Kim.

- S Kris stvarno više nikada ne razgovaram. Da, tužno je. Ako ima ikakve komunikacije to je putem menadžera koji razgovara s njom. A kad imaš toliko djece koliko ja imam, s nekima si bliži nego s drugima. Svakako ih viđam i radimo razne stvari zajedno. Puno sam bliža s Jennerima nego s Kardashianima, ali s Kris nemam nikakav kontakt. To je tužno jer smo puno toga prošle zajedno - rekla je.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Caitlyn je ispričala i sve o prvom susretu s bivšom.

- Bila sam sama šest godina i stvarno sam se nekako borila sama sa sobom, tko sam ja, kako se uklapam u svijet... Upravo sam navršila 40 godina i upoznala sam Kris na spoju na slijepo. Slagali smo se od prvog dana. Je li to bila ljubav na prvi pogled? Prilično blizu tome, da. Bila sam potpuno impresionirana s njom i kako je živjela svoj život. Ona je imala četvero djece, ja sam imala četvero... Vjenčali smo se pet i pol mjeseci poslije. Bilo je vrlo brzo - rekla je Caitlyn.

Foto: RR5/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Caitlyn i Kris su nakon razvoda ostale u lošim odnosima, koji su se dodatno pogoršali 2017. godine kada je Caitlyn objavila memoare 'The Secrets Of My Life'. U njemu je pričala o svom braku s Kris, a uskoro će objaviti i dokumentarac 'House of Kardashian', gdje će također pričati o odnosima unutar obitelji te njihovim kontroverznim poslovima.