Caitlyn sa zaručnicom 'radi' na djetetu: Ima majčinske osjećaje

Otac šestero i očuh četvero djece Bruce Jenner (68), koji je 2015. objavio da je postao žena i promijenio ime u Caitlyn, mogao bi postati majka. Kako prenosi britanski Daily Mirror, nakon 'baby booma' u obitelji Kardashian, i sama je poželjela dijete s mnogo mlađom zaručnicom, modelom Sophijom Hutchins (21).

- Spremna je za roditeljstvo, ali ovog puta u ulozi majke, ne oca - kažu Caitlyni prijatelji. Majčinski osjećaji su se probudili u njoj kada je vidjela svoju unučicu Stormi koju je njezina kći Kylie (20) rodila 1. veljače. Osim njezine najmlađe Kylie rodila je i njezina pokćerka Khloe Kardashian (33) prije mjesec dana kćerkicu True. Usto Kim Kardashian (37) dobila je treće dijete Chicago u siječnju preko surogat majke.

Caitlyn i Sophia žive zajedno na Jennerinom imanju u Malibu, a njihovi prijatelji kažu kako su obje odlučile da je vrijeme za 'korak dalje' u vezi, odnosno roditeljstvo.

Caitlyn je, dok je bila muškarac Bruce, dobila šestero biološke djece, sinove Brandona (36), Brodyja (34) i Burta (39) te kćer Cassandru (37) s prvom i drugom suprugom. S trećom ženom, reality zvijezdom Kriss Jenner (62) ima Kylie i Kendall Jenner (22).

Tijekom braka s Kriss je 'prigrlila' njezine kćeri Kim, Kourtney (39) i Khloe koje je dobila s pokojnim odvjetnikom Robertom Kardashianom te joj je pomagala pri odgoju. No sada ona i Hutchins, transrodna manekenka, istražuju opcije kako dobiti svoje dijete.

Jenner je za američki časopis Closer nedavno rekla kako želi dijete bez obzira na to što ima 68 godina, jer se još osjeća 'dovoljno mlado i zdravo'. No njezine se kćeri brinu da 46 godina mlađa Hutchins, koja je u drugačijoj životnoj fazi, na nju vrši pritisak. Caitlyn to opovrgava i kaže da je 'još uvijek spremna na izazov koji predstavlja malo dijete'. Zaručnice trenutačno razmatraju umjetnu oplodnju.