Cajka koja je izjavila: 'Kao da beba zna tko je čuva, dadilje su tu' sada je pozirala s kćerkicom

<p>Srpska pjevačica <strong>Dijana Janković </strong>(32), koja nastupa pod umjetničkim imenom <strong>Didi J</strong>, nedavno je postala majka. Čim je rodila curicu <strong>Dajanu</strong>, odlučila je putovati, a bebu je ostavila dadiljama pa je naišla na osudu javnosti.</p><p>- Zaista sam zgrožena, ljudi mi nisu dozvolili da uživam u majčinstvu, prava istina je da je beba uvijek sa mnom i da je nikada ne ostavljam. Nju pričuva njezina baka, moja majka, zgrožena sam svima koji me napadaju, nije to normalno. Nedavno sam rodila, bila sam pod stresom zbog korone, bila sam uplašena, nije me suprug mogao posjetiti - izjavila je za srpske medije.</p><p>Sada je pozirala s kćerkicom pa je objavila video na kojem ljulja bebu u krilu. Je li na ovaj način htjela ublažiti osudu javnosti, nije poznato.</p><p>Podsjetimo, kontroverznu pjevačicu napali su i zaključili kako joj je odmor važniji od vlastitog djeteta, a na društvenim je mrežama ubrzo postala 'hit'.</p><p>- Pa nije baš da bebu nisam vidjela cijelih mjesec dana. Bila sam prvo u Hrvatskoj, zatim sam je došla vidjeti pa sam tek onda otišla u Tursku. Stalno sam zvala dadilje i gledala sam je preko video-poziva. Pa bolje da dijete čuvaju dadilje nego da dugo putuje i da je maltretiram vozikajući je - rekla je tada za<a href="https://informer.rs/dzet-set/vesti/547812/ako-joj-beba-smeta-nije-trebala-radja-poznate-mame-osudile-pevacicu-jer-nije-videla-dete-mesec-dana-ona-ovako-pravda"> Informer</a>.</p><p>- Na odmor sam krenula kad sam se oporavila od poroda i kad sam shvatila da djetetu ništa neće faliti bez mene jer ima dvije dadilje. Ona je beba, kao da beba zna tko je čuva - dodala je.</p>