Srpska pjevačica Milica Todorović (30) gostovala je u emisiji 'Magazin In' kod voditeljice Sanje Marinković (46) te je iskreno odgovarala na pitanja, javlja Alo. Sanja ju je upitala što je za nju sreća, a Milica je nasmijala odgovorom.

- Ja sam uvijek imala sve što mi treba. Kupila sam stan, kupit ću i muža. Svi oko mene su zdravi, to je najveća sreća - rekla je i dodala: 'Shvatila sam da sam provela vrijeme s pogrešnom osobom'.

Glazbenicu, pišu srpski mediji, povezuju s košarkašem Markom Jarićem (42) koji je navodno svojim prijateljima rekao da mu se Milica sviđa.

Ova cajka ne voli javno govoriti o ljubavnom životu, a nedavno je raskinula vezu s glumcem Petrom Strugarom (32).

- Često se osjećam usamljeno. Samoća je moj najveći strah, volim se družiti s ljudima, komunikativna sam. I onda kad ostanem sama kod kuće, ne znam što ću sa sobom. Pustim televizor, uzmem knjigu, ali nije to to, jer bih ja uvijek da to podijelim s nekim. Ja želim naučiti prvo sama sa sobom funkcionirati, jer onda možeš i s drugima funkcionirati. I kad sam u vezi osjećam se usamljeno - ispričala je.

Todorović se proslavila 2005. kada je sa samo 15 godina pobijedila u 'Zvezdama Granda'. Neki od njezinih najvećih hitova su: 'Moje zlato', 'Tri čaše', 'Uporedi me', a te pjesme imaju hrpu milijuna pregleda na YouTubeu.