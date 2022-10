Čakovčanka Ema zasjala u Rimu uz Miru Sorvino i Franka Grilla na premijeri 'Lamborghinija'

U rimskom Auditorium della Conciliazione održana je, dugo iščekivana, svjetska premijera filma "Lamborghini - Čovjek iza legende", posvećenog osnivaču Ferruccio Lamborghiniju. Naša glumica Ema Kovač (27) prošetala je crvenim tepihom kao jedna od protagonistica filma u društvu poznatih američkih glumaca koji u filmu imaju glavnu ulogu – Frank Grillo (57), Mira Sorvino (55), Gabriel Byrne (72).

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako i pristoji glamuroznoj večeri Ema se pojavila u atraktivnom stylingu, crnom sjajnom odjelu, širokog kroja, brenda BCBG Max Azria, a dodatni sjaj i gracioznost naše glumice istaknuo je nakit u kombinaciji bijelog zlata i dijamanata hrvatskog proizvođača Prahir.

Foto: Orlando Faiola

Riječ je o filmu automobilske tematike, ali i prije svega o priči o velikoj tvrtki made in Italy, o čovjeku sa sela Cento (FE) koji ostvaruje san o proizvodnji traktora i sportskih automobila sposobnih konkurirati Ferrariju. Savršen primjer poduzetničkog uspjeha gospodarskog procvata, ispričan očima redatelja i scenarista Bobbyja Moresca, temeljen na biografiji “Ferruccio Lamborghini, službena priča” koju je napisao njegov sin Tonino.

Foto: Orlando Faiola

Međunarodna impresivna glumačka postava. Romano Reggiani tumači ulogu mladog i odlučnog Ferruccia Lamborghinija, dok njegovu prvu suprugu Cleliu Monti tumači Hannah Van Der Westhuy. Sam Ferruccio u starijoj dobi, narcisoidniji i natjecateljski nastrojeniji, ima lice Franka Grilla, kojeg ljubitelji Marvelovih saga (“Osvetnici”, “Kapetan Amerika”) dobro poznaju. Oca osnivača tvrtke Emilian glumi Fortunato Cerlino, slavni Don Pietro iz serije "Gomorra“. Mira Sorvino, dobitnica Oscara za najbolju sporednu glumicu u "Božici ljubavi", u ulozi je Annite Borgatti, Ferrucciove druge žene dok Gabriel Byrnea nastupa u ulozi Enza Ferrarija.

Foto: Orlando Faiola

Ema Kovač, talentirana 27-godišnja Čakovčanka, Italiju je osvojila kroz filmske i TV ekrane i nezaobilazni je gost talijanskih filmskih festivala. Iza sebe ima već zavidan portfelj snimljenih serija i filmova. Miljenica je talijanskog redatelja Paola Sorrentina, a časopis Fabrique Cinema proglasio ju je mladim talentom talijanske filmske scene, a u filmu „Lamborghini – Čovjek iza legende“ glumi u ulozi Blonde beauty.

Foto: Orlando Faiola

- Glumim Blonde beauty koja je jedna od atraktivnih djevojaka u koju se zaljubljuje Ferruccio Lamborghini. Radi se o maloj ulozi u ogromnom projektu svjetske produkcije i jako sam sretna što sam imala priliku biti dio ove sjajne ekipe. Premijera je bila posebno iskustvo, i veliki angažman jer sam konstantno bila izložena fotografiranju u svrhu promocije filma, i po prvi puta sam se baš osjetila traženom kao glumica na crvenom tepihu. Svaka čast holivudskim glumcima, red carpet je uistinu veliki posao. Sa Frankom i Mirom sam u odličnim odnosnima i imali smo prilike družiti se na večerama, zatvorenog tipa, nakon premijere, u Rimu. Na setu su mi bili i više nego potpora, osobito Frank koji je izuzetno pristupačan i strpljiv. U sjećanju će mi ostati i nezaboravno iskustvo sa seta, kada sam morala voziti Ferrari, koji je naravno oldtimer unajmljen za potrebe filma, i bio je bez kočnica, što nisam znala

dok nisam krenula. No, eto savladala sam i vožnju bez kočnica, story of my life - Izjavila je Ema Kovač.

Foto: Orlando Faiola

Krajem godine Ema će se ponovno naći na talijanskim ekranima u seriji „Impero“ s poznatim talijanskim glumcem Giancarlo Gianninijem.

Njen talent prepoznao je i Roman Polanski u čijem filmu ''The Palace'' je dobila ulogu Ruskinje, a njegova premijera očekuje se početkom 2023. godine.

Najčitaniji članci