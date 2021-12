Voditelju, komičaru, glumcu i reperu Nicku Cannonu (41) preminuo je sin Zen od tumora mozga. Imao je 5 mjeseci. Šokantne vijesti podijelio je u talk showu 'Tuesday morning', a kad je krenuo govoriti o detaljima smrti, rasplakao se.

- Primijetio sam da uvijek kašlje pa sam htio da se to pregleda. Drukčije je disao i kad je napunio dva mjeseca, vidio sam da ima i malo veću glavicu, Cannon glavu. Nismo misli da je to neki problem, ali odveo sam ga doktoru zbog sinusa i disanja. Mislili smo da će to biti samo rutinska kontrola - ispričao je.

Cannon i Alyssa Scott dobili su Zena krajem lipnja, a to je voditelju sedmo dijete. Pregledom je utvrđeno da mu se u mozgu nakupljala tekućina i ispostavilo se da je riječ o malignom tumoru. Išao je na operaciju da bi se to saniralo, ali djetetovo zdravlje se pogoršalo oko Dana zahvalnosti (op.a. oko 25. studenog) pa je Cannon otišao u Los Angeles da bi bio sa Zenom i Alyssom.

- Tumor je počeo rasti puno brže. I tako smo znali da je vrijeme... Prošlog vikenda proveo sam kvalitetno vrijeme s njime. Probudio sam se u nedjelju i otišao do oceana s njime i suprugom, a onda sam se morao vratiti u New York - rekao je pa počeo plakati.

- Tada me nazvala supruga da se vratim.

Tisuće pratitelja uputilo mu je poruke podrške i želje da on i supruga izdrže ove teške trenutke.