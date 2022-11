Čapo iz 'Života na vagi' otkrio: Uspio sam osvojiti vrh Papuka!

Lijepo je biti mršav. Lijepo pertle mogu zavezat. Hladnije je, moram se više oblačit, a još nije zima. Nisam mogao ni sanjat da ću postić takav rezultat. Bilo mi je hajde skinut ću 30 kg. Kad sam vidio koliku imam podršku, odlučio sam: 'Sad ću ići do kraja', priznao je Josip Čapo (31). Ovogodišnji pobjednik 'Života na vagi' gostovao je u RTL Direktu te se osvrnuo na pobjedu, leukemiju te ostale dosad nepoznate detalje iz svoga života.

Čapo je u showu izgubio 78 kilograma, 50 % svoje mase te sada ima 90 kilograma.

- To je još jedan čovjek. Ne znam koliko su u prijašnjim sezonama gubili kilograma, ali eto ako sam rekorder, nek me netko stigne u sljedećim sezonama - našalio se Josip te se osvrnuo na vježbanje.

- Sigurno neću vježbat kao što sam vježbao u showu. To nije realna slika. To je slika nekog profesionalnog sportaša, to ne možeš uz obaveze i obitelj - priznao je Čapo te otkrio da je osvojio vrh Papuka.

- Hodam. Sad gledam da odrađujem treninge tri puta na tjedan. Prehrane se pridržavam. Sve ti možeš pojest, ali bitno je što su nas tamo učili. U svemu trebaš imat balans - rekao je te priznao da nema strah od debljanja.

- Trebaš znat što imaš u tanjuru - objasnio je pa se dotaknuo leukemije.

- Izliječio sam se prije 7 godina i to je jedna pobjeda koja je veće od ove. Pobijedit smrt je stvarno velika pobjeda. Izliječio sam se alternativnom medicinom i to mi je pomoglo u ovom showu. Sjetio sam se: 'Pobijedio sam smrt, mogu i ovaj show'.

