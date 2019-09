Cara Delevingne je najplaćeniji model: Nosi revije za Chanel...

Manekenka i glumica Cara Delevingne (27), jedno od najtraženijih lica u modnoj industriji, proglašena je najplaćenijom manekenkom sa zaradom od 175 milijuna kuna, prenosi Metro.

Foto: PA/Pixsell

Svojom je zaradom prestigla manekenku Rosie Huntington-Whiteley (32), koja je prošle godine zauzela prvo mjesto. Cara nosi modne revije za velike brendove poput Chanela i odrađuje brojne beauty kampanje, a okušala se i kao glumica te trenutno radi na seriji 'Carnival Row' s glumcem Orlandom Bloomom (42).

- Definitivno sam imala privilegiju u smislu mogućnosti putovanja i odrastanja u Londonu, što je za mene bilo nevjerojatno. Imam divnu obitelj i oca koji nije odrastao bogat, bio je jako ambiciozan i zbog njega je naša obitelj tu gdje je danas. No isto tako sam shvatila da nije sve u novcu. Dođeš do točke u životu kada si kažeš - oh, imam puno novca, ali duboko u sebi sam nesretna i sama - komentirala je Cara jednom prilikom.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Cara se sa 17 godina prvi puta našla na modnoj pisti predstavljajući marku Clements Ribeiro, a nakon nekoliko mjeseci započela je suradnju s brendom Burberry. Osim toga, uspješno je surađivala s poznatim tvrtkama kao što su H&M, Blumarine i Zara.

Uz dobru karijeru i zaradu sretna je i u ljubavi, a ovog ljeta udala se za djevojku Ashley Benston (29). Djevojke su na privatnoj i jednostavnoj ceremoniji izmijenile zavjete ispred matičara odjevenog u Elvisa Presleya. Ashley je inače filmska glumica i model, a proslavila se i ostala najpoznatija po ulozi Hanne Marin u seriji 'Slatke male lažljivice'.

- Ona mi je pokazala što je prava ljubav i kako da ju prihvatim, što je bilo teže nego što sam mislila. Volim te, Sprinkles - ispričala je Cara jednom prilikom otkrivši nadimak za Ashley.

