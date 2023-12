Cardi B i Offseta tužio je njihov bivši stanodavac: Nisu plaćali stanarinu i uništili su dom...

Reperica Cardi B (31) i reper Offset (32) nedavno su se razveli, a sad su se našli u problemu zbog neplaćene stanarine. Kako prenosi TMZ, njihov stanodavac ih je tužio jer nisu plaćali stanarinu te su napravili štetu u cijeloj kući.

Bivši supružnici su se u istu kuću uselili 2022. godine, a iz nje su otišli ovog listopada. Kuća se nalazi na Beverly Hillsu. Stanodavac je naveo da su prouzročili oštećenja na podovima, zavjesama, namještaju, zidovima i ostalo. Uz sve to su kasnili s plaćanjem stanarine i režija, a kuću su napustili bez da su ga prije toga o tome obavijestili.

Foto: CraSH/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Procijenio je da sveukupna šteta iznosi 85.000 dolara.

Podsjetimo, reperica je nedavno potvrdila šuškanja o tome da je njihovom braku došao kraj.

- Već neko vrijeme sam slobodna, ali bojala sam se. Ne bojala, jednostavno nisam znala kako da kažem svijetu. Željela sam to reći već ranije, ali nisam znala kako pa sam se predomislila. Ali već neko vrijeme je tako. To sam shvatila kao znak. Želim započeti 2024. godinu svježe i otvoreno. Zanima me novi život, novi početak. I da, uzbuđena sam - rekla je.

Foto: Instagram/Cardi B

Par se vjenčao 2017. godine, a zajedno imaju dvoje djece. Često su se svađali u javnosti, a već su i ranije rekli da se razvode.