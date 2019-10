Cardi B tetovirala ime muža: To je u čast njegova penisa...

Reperica Cardi B poznata je kao jedna od vulgarnijih pjevačica. Bivša striperica jednako psuje u svojim pjesmama, intervjuima, ali i kad preko Instagrama obavještava svoje pratitelje o novim pothvatima. Na jednoj od posljednjih snimki Cardi (27) je, paradirajući u kupaćem kostimu, odgovarala na pitanja fanova. U početku je sve prolazilo u mirnom tonu...

- Moj plan je uzeti par mjeseci za rad na novom albumu, onda slijede pripreme za turneju, pa sama turneja - rekla je reperica i nastavila odgovarati na razno-razna pitanja.

Foto: Instagram - Sve ide jako dobro, snimila sam nekoliko novih pjesama, ali nisam do kraja zadovoljna pa ih dorađujemo. Kad sve to prođe, želim još jednom postati majka. To mi je jebe** velika želja - dodala je Cardi, koju je onda iz takta izbacilo najobičnije pitanje o njezinoj zadnjoj tetovaži - imenu njezina supruga Offseta.

Foto: Instagram - Zašto sam to stavila na sebe?! Jer ima ogroman penis, eto zašto - rekla je Cardi, koja nije baš omiljena u SAD-u zadnjih mjeseci. Naime, reperica je priznala da je za vrijeme striperske karijere drogirala i pljačkala muškarce, a za to nikad nije odgovarala.

- Mnogi muški reperi pišu pjesme o kriminalnom lifestyleu i na tome zarađuju. Veličaju takav život i nitko im ne prigovara - bila je odrješita Cardi, koja glumi, gle čuda, krimi-striptizetu u novom filmu "Prevarantice s Wall Streeta".

