Časti fanove fotkama u badiću: 'Baš uživam kao prase u blatu'

Plus size manekenka Lucija Lugomer (26) posljednjih nekoliko dana uživa u sunčanoj Novalji, a pratitelje na društvenim mrežama časti fotografijama u kupaćem kostimu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Povodom jučerašnjeg prvog dana ljeta, Lucija je obožavateljima posvetila poseban, motivacijski post.

- Ako ti tijelo govori da izbjegavaš određenu hranu i počneš jesti više voća i povrća, napravi to. Ako ti unutarnji osjećaj govori da se makneš od ljudi zbog kojih se ne osjećaš u potpunosti dobro i potrudiš se u odnosu s ljudima uz koje se osjećaš dobro i poželjno, učini to. Ako ti srce govori da više putuješ, daš otkaz na poslu zbog kojeg imaš osjećaj da psihički propadaš, započneš projekt koji već duže vrijeme želiš započeti, da počneš više vremena provoditi u prirodi, uzmeš pauzu, pročitaš knjigu koju nikako nemaš vremena pročitati, budeš u vezi s osobom s kojom želiš biti, napravi to. Kreni. Samo kreni - poručila je Lucija pratiteljima.

Foto: Instagram

Osim opisa fotografije oko kojeg se Lucija specifično potrudila, njezini pratitelji primijetili su i njezino tijelo pa su dijelili komplimente.

- Stvarno si predivna, iznutra i izvana - samo je jedan od komentara.

Foto: Instagram

Lugomer je naglasila kako joj se u Novalji zaista sviđa.

- Mogla bi se lako naviknuti na jutra poput ovoga. Mogla bih, ali neću. Budi faca pa znaj uživati i u jednom i u drugom jer život je takav, tu je da se slave i usponi i padovi - smatra Lucija koja, kako je sama rekla, uživa kao 'prase u blatu'.